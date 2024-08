Com chegada nesta quinta (1º de agosto) às livrarias, “Bambino a Roma” (Companhia das Letras), oitavo romance de Chico Buarque, é uma incursão memorialística (com uma boa de fabulação) da temporada do compositor pela Itália, no início dos anos 1950.

Em 1953, seu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), autor de “Raízes do Brasil” (1936), foi convidado para dar aulas na Universidade de Roma. Toda a família – a mulher, Maria Amélia, e os sete filhos – viveu por dois anos na capital italiana.

Chico, recém-chegado aos 80 anos, não tinha alcançado os 10 quando se mudou para lá. Voltaria a viver na Itália já adulto, durante o período duro da ditadura militar (1964-1985). Ficou 14 meses, entre 1969 e 1970, em um autoexílio provocado pelas ameaças que o regime, pós AI-5, provocava em um dos mais censurados compositores da época.



Mas “Bambino a Roma” trata de outro Chico e outra Itália. Entre 1953 e 1954, esse garoto descobre a vida em outro lugar. Parte de navio, durante semanas de muito enjoo provocado pelo mar.



Chegando a Roma, a família Buarque de Holanda se muda para um prédio baixo e amarelo. Com um mapa-múndi na parede do quarto, o menino quer descobrir Roma. Na Notre Dame International School, estuda com alunos estrangeiros. Tenta ensinar aos colegas marchinhas em italiano.

Acaba se interessando pela mãe de um dos colegas. Afinal, ela era ninguém menos do que Alida Valli, uma estrela do cinema durante o fascismo de Mussolini que conseguiu manter a carreira no pós-guerra. No livro, o menino teria dançado, por alguns minutos, não mais, uma valsa com ela.



Mentira deslavada

Amigo mesmo é Amadeo, o filho do quitandeiro, também seu parceiro de futebol, a paixão que levou do Brasil. O brasileiro é não só o craque, mas também o dono da bola de couro com que a turma joga pelada. A bola, de acordo com ele, teria pertencido a Ghiggia, craque uruguaio que se tornou o algoz da Seleção Brasileira na Copa de 1950 – é uma mentira deslavada, como ele próprio revela.

“Após alguns mal-entendidos, consegui convencer a turma da Villa Paganini de que a bola me fora presenteada por Ghiggia, ele mesmo, o craque uruguaio que acabava de ser contratado pela Roma. Sim, a bola pertencera ao meu padrinho Ghiggia, que com ela fez o gol da vitória do Uruguai contra o Brasil na final da última Copa do Mundo no Maracanã. No pequeno gramado do parque ensinei-os a marcar as traves com os casacos e teve início uma pelada de quatro contra quatro”, escreveu Chico.



“Bambino a Roma” vai entrelaçando histórias (reais ou puramente inventadas) em uma prosa segura e afetuosa. O livro é o primeiro romance desde “Essa gente” (2019) e o volume posterior à compilação de contos “Anos de chumbo” (2021). Em 2019, Chico recebeu o Prêmio Camões, maior honraria concedida a autores lusófonos.



“BAMBINO A ROMA”

• De Chico Buarque

• Companhia das Letras

• 168 páginas

• Preço: R$ 79,90 (livro) e R$ 29,90 (e-book)