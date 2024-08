O SBT reuniu a imprensa nesta quinta (1/8) para lançar o +SBT, sua plataforma de streaming. A principal novidade será um documentário sobre artistas que fizeram história na empresa, inclusive seu dono, Silvio Santos.





O apresentador deu um depoimento para o documentário, que não teve data de lançamento divulgada. O +SBT estreará no próximo dia 19, data em que o SBT completa 43 anos de fundação, e será gratuito, mas com publicidades. Entre documentários que serão lançados, estão os de nomes como Christina Rocha, Gugu Liberato (1959-2019) e Carlos Alberto de Nóbrega.





Será a primeira vez que Silvio Santos aparecerá em um projeto inédito para televisão ou streaming. Ele não aparece desde 2022, quando deixou de apresentar o seu programa semanal nas noites de domingo. Patrícia Abravanel, sua filha, o substitui desde então.





O +SBT aposta especialmente em três modelos: on demand (em que o público escolhe o quê e quando quer assistir), canais Fast (uma espécie de programação linear, com conteúdo temático pré-definido) e simulcast (exibição ao vivo do mesmo sinal da TV linear).

"Vemos três diferentes maneiras de construir um produto digital: a partir da ideia de monetizar aquilo que já temos; adotando o mesmo modelo que os concorrentes já fizeram ou pensando especificamente na forma de consumo do usuário final. É nesse terceiro modelo que acreditamos", explica Roberto Grosman, diretor executivo de transformação digital do SBT.





Além de todo o conteúdo atual do SBT, o +SBT terá conteúdos originais. Junto com o documentário sobre artistas da emissora, Aparecida Liberato, irmã de Gugu Liberato, terá um talk-show sobre numerologia e bem-estar.





Já a jornalista Magdalena Bonfigliolli, que trabalhou no Programa do Ratinho e no Aqui Agora nos anos 1990, contará casos e histórias de mulheres que foram vítimas de golpes de seus companheiros.





O +SBT poderá ser acessado por smartphones com sistemas iOS e Android e também em TVs conectadas Samsung e LG, computadores, tablets, Chromecast e Google TV.