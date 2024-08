Cena de Game of Thrones

Por João Vitor Braga

O irlandês Daniel Wiffen, de 23 anos, conquistou resultado histórico para a natação irlandesa nesta terça-feira (30), nos Jogos Olímpicos de Paris. O nadador faturou o ouro nos 800 metros livres e de quebra, bateu o recorde olímpico, com um tempo de 7m38s19, e também deu ao seu país o primeiro ouro na natação nesta edição dos Jogos.

Porém, o comentário na Vila Olímpica após seu feito era sobre sua participação na série Game of Thrones.

O sucesso na piscina elevou a curiosidade sobre o nome do irlandês, que acabou tendo a participação no episódio ‘As Chuvas de Castamere’ descoberta. O recorte da série norte-americana é considerado um dos mais lendários. Wiffen falou sobre sua passagem em Game of Thrones.

Daniel Wiffen na piscina e na série premiada Game of Thrones Arquivo pessoal / Divulgação Max

“Eu realmente não sabia nada sobre Game of Thrones quando era mais jovem. Meus pais não me deixaram assistir, mas acho que meu pai assistia o tempo todo, e então minha irmã Elizabeth conseguiu um papel muito bom, ela era uma das filhas Frey (Neyela Frey)”, recordou o nadador, que também recordou o momento de sua cena:

“Na cena do Casamento Vermelho, ao fundo, o que foi muito legal (…) Na nossa cena estávamos na sala, sentados nos últimos degraus, quando os Stark entraram”, lembrou.

Daniel Wiffen é o primeiro nadador irlandês a conquistar uma medalha de ouro na natação masculina na história. Esta também foi a primeira medalha dourada do país em Paris, que havia conquistado somente um bronze — também na natação, com Mona McSharry, nos 100m peito.