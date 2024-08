Pedro Scooby levanta suspeita sobre juiz do surfe em prova de Medina; Na imagem Pedro Scooby (esquerda) e Benjamin Lowe abraçado com Ethan Ewing, na direita

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais na terça-feira (30/7) para falar sobre uma imagem suspeita do juiz australiano Benjamin Lowe, que está entre os jurados das provas de surfe nas Olimpíadas de Paris 2024.

Scooby relembrou que Lowe estava no painel de arbitragem na Olimpíada de Tóquio-2020 e foi quem deu as notas mais baixas para o brasileiro. Ele também estava na semifinal da competição, quando o japonês Kanoa Igarashi venceu e deixou Medina fora da disputa da medalha de ouro. Houve polêmica durante a prova de Tóquio por causa das notas de Medina e Igarashi, em manobras parecidas.





No vídeo publicado nas redes sociais, Scooby alertou sobre uma eventual semifinal contra os australianos que seguem na competição, Ethan Ewing e Jack Robinson, que se enfrentam nas quartas de final, e que teria Lowe como juiz — que tem uma foto abraçado com Ethan Ewing.





Scooby contou que recebeu a foto dos dois juntos pelo WhatsApp. "Vou fazer uma comparação. Imagina o jogo FlaxFlu. Um dia antes, o juiz lá do futebol vai encontrar o Gabigol. Tá de sacanagem? Isso aqui é uma entidade séria, Olimpíadas. Não poderia acontecer", declarou o surfista utilizando um filtro do Instagram com a imagem de Medina que viralizou durante as Olimpíadas.





Além disso, Scooby destacou que após as Olimpíadas de Tóquio, foi realizada uma reclamação formal ao Comitê Olímpico Internacional contra Lowe e as notas dadas, mas nada foi feito. "Nessa reclamação foi mostrado a estatística das baterias, tudo direitinho, e como ele prejudicou o Gabriel", pontuou.

Scooby lembrou também que, ao contrário da Liga Mundial de Surfe (WSL), nas Olimpíadas é possível ver o nome de cada juiz no site dos Jogos. "Vamos ficar de olho", frisou ele.