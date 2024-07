Di María recebe ameaça macabra com cabeça de porco baleada (Messi e Di Maria são destaques da Seleção Argentina)

Depois de receber diversas ameaças, o argentino Ángel Di María confirmou sua intenção de não voltar a Rosário Central, sua cidade natal. Segundo o site TyCSports, o jogador recebeu recentemente, inclusive, uma intimidação macabra: uma cabeça de porco, com uma bala na testa, e o nome de uma de suas filhas.

“Se você voltar, a próxima que você vai receber é a da Pia [filha do jogador]. Não venha, preste atenção. Nós atiramos e morremos”, dizia a carta, que foi deixada na agência imobiliária da irmã de Di María.

O caso ocorreu quando Di María estava nos Estados Unidos disputando a Copa América de 2024.

“Meu sonho sempre foi querer jogar pelo Central novamente e me aposentar com essa camisa. E era o momento certo depois de me despedir da equipe nacional, mas não aconteceu”, iniciou Di María.

“As ameaças eram mais fortes e minha decisão é sempre baseada na paz de espírito e na felicidade da minha família. Nunca me arrependo de nada. Já disse e vou dizer mil vezes mais, quero me aposentar no Central, é o meu sonho e o sonho da minha família voltar. E eu tinha tudo conversado para voltar, mas as ameaças ultrapassaram todos os limites”, concluiu.

Como não defenderá o Rosário, Di María estenderá seu contrato e ficará mais um ano no Benfica, em Portugal, onde jogará sua segunda temporada consecutiva em seu retorno ao futebol do país.

A notícia Di María recebe ameaça macabra com cabeça de porco baleada foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.