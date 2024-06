Depois de dois anos, a Casa do Dragão, está de volta com a segunda temporada

A segunda temporada de House of Dragon, spin-off de Game of Thrones, foi lançada nesse domingo (16/6). Em redes sociais, fãs da saga foram à loucura com a estreia, subindo a hashtag “#HouseoftheDragon” para o primeiro lugar nos trend topics do X, antigo Twitter.

A série, conhecida também por Casa do Dragão, teve seu início em 2022, quando bateu recordes de audiência. Agora, após dois anos de espera, promete uma segunda temporada ainda melhor, com mais guerras e emoções.

A gente assim hoje na abertura #HouseoftheDragon pic.twitter.com/IoA8eIbVng — Bruna - Tarot & Bruxaria (@sereiadosertao) June 16, 2024

hoje estarei andando pelas ruas só falando alto valiriano #HouseoftheDragon pic.twitter.com/OogRq5xhr0 — Tércio (@terciobruno) June 16, 2024

As duas temporadas de House of Dragon estão disponíveis no Max. Como o tempo entre as duas foi longo, fãs recomendam reassistir a primeira temporada para lembrar todos os detalhes da trama.



Os fãs de Game of Thrones que estão vivendo a nostalgia da saga também podem assistir todas as oito temporadas da série no Max.