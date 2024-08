Morreu neste domingo (18/8) o ator Alain Delon, astro do cinema francês, aos 88 anos. A notícia foi publicada pela mídia do país. Ele sofreu um derrame em 2019 e, desde então, enfrentava problemas de saúde. Após o acidente vascular cerebral (AVC), Delon lutava para encerrar a vida por meio de suicídio assistido.

Delon atuou em diversos filmes, sendo que os mais famosos foram Rocco e seus irmãos, O samurai, O sol por testemunha e Cidadão Klein. O ator nasceu em 8 de novembro de 1935, em Sceaux, Hauts-de-Seine, na França.





Antes de estrelar no cinema francês, Delon trabalhava como aprendiz de açougueiro ao lado do pai. Depois, se alistou como fuzileiro naval e foi dispensado em 1955. O artista fez amizades com atores de cinema após fazer trabalhos temporários.

Após comparecer no festival de cinema de Cannes em 1957, o francês chamou a atenção de um produtor americano, que lhe ofereceu contrato com a condição de aprender inglês. No entanto, decidiu construir a carreira na França após conhecer o diretor Yves Allégret.

A morte de Delon foi lamentada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que lembrou do legado do ator. "Monsieur Klein ou Rocco, o Guepardo ou o Samurai, Alain Delon desempenhou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para virar nossas vidas de cabeça para baixo. Melancólico, popular, secreto, ele era mais que uma estrela: um monumento francês", disse Macron, na rede social X (antigo Twitter).

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies.



Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français. pic.twitter.com/1JTqPfVo5n — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2024

Polêmica com armas

No mês passado, um procedimento aberto após a apreensão de 72 armas de fogo na casa de Alain Delon foi arquivado. O ator não tinha licença para ter armas de fogo, no entanto uma decisão médica decidiu que ele não poderia ser interrogado pela Justiça por conta do estado de saúde.

Na operação de busca, a polícia encontrou 72 armas de fogo e mais de três mil munições, além de um campo de tiro na propriedade. As investigações apontaram que o ator nunca declarou as armas e não pediu autorização para possuí-las.

