Banda Falamansa levou seus hits a Elói Mendes, no Sul de Minas, em mais uma etapa do Festival Nacional da Canção

A cidade de Elói Mendes, no Sul de Minas, recebeu no último fim de semana a terceira etapa classificatória da 54ª edição do Festival Nacional da Canção (Fenac). Dos 20 concorrentes que se apresentaram – 10 deles na sexta-feira (9/8) e outros 10 no sábado (10/9) – cinco foram selecionados, sendo quatro na modalidade presencial e um on-line. Durante os dois dias, o público lotou a Praça da Matriz para acompanhar de perto a performance dos concorrentes.



Na modalidade presencial, garantiram vaga para as semifinais, que acontecem nos dias 5 e 6 de setembro, em Boa Esperança, as músicas "Partilha", de Márcio Pazin e Valéria Pisauro (Campinas/SP), interpretada por Tchello Gasparini; "Tempo de criança", de Ana Luiza e Thomas Howard (São Paulo/SP), defendida pelos próprios compositores; "Cabra cega", de Marília Duarte (São Paulo/SP), com a autora cantando; e "Desenredo", de Paulo Araújo (Fortaleza/CE), na voz de Claudine Albuquerque. Na modalidade on-line, a classificada foi "Devaneio", de Duarte Velloso, Ângela Velloso e João Caetano (Salvador/BA), interpretada por Ângela Velloso.



Para incrementar a festa, a banda Falamansa e Renato Quase Russo (Legião Urbana Cover) também se apresentaram na Praça da Matriz de Elói Mendes, na sexta e no sábado, respectivamente. As próximas etapas classificatórias serão realizadas em Três Pontas, no próximo fim de semana; Coqueiral, nos dias 23 e 24 deste mês; e em Nepomuceno, no aniversário da cidade, 29 de agosto, e também nos dois dias seguintes, 30 e 31.

Convidados especiais

Em Três Pontas, as atrações especiais ainda não estão definidas. Os músicos convidados para se apresentar em Coqueiral são Nano Vianna e Paulo Ricardo. Já em Nepomuceno, Rogério Flausino e Sideral, com o show em que interpretam a obra de Cazuza, a dupla Victor & Leo e a banda Biquini serão os responsáveis por animar o público.

No dia da finalíssima, Biquini volta a se apresentar. Na véspera, 6 de setembro, a atração é Dani Black. Cada semifinalista na modalidade presencial garante R$ 2.500 e continua a concorrer aos principais prêmios.



Ao todo, o festival está entregando cerca de R$ 240 mil em premiação. Na final, o primeiro colocado presencial receberá R$ 22 mil e o troféu Lamartine Babo; o segundo, troféu e R$ 17 mil; o terceiro, R$ 12 mil; o quarto, R$ 7 mil ; e o quinto, R$ 5 mil. Já na modalidade on-line, o primeiro lugar receberá R$ 7 mil e o segundo, R$ 5 mil.



Este ano, quase 1 mil músicas de compositores de 25 estados brasileiros e cinco países diferentes se inscreveram no festival.

Norte e Nordeste

No ano passado, a vencedora foi "Geandra", canção de Enrico Dimiceli e Joãozinho Gomes, interpretada por Ariel Moura, do Amapá. De acordo com o criador e coordenador do Fenac, Gleizer Naves, a vitória de Ariel aumentou a participação de artistas do Norte e do Nordeste na edição deste ano. Ele destaca que, com caráter plural, o Fenac abarca sertanejo, samba, MPB, blues e rock.

Criado em 1971, o Fenac surgiu em Boa Esperança, no Sul de Minas, na onda do sucesso dos famosos festivais da TV que revelaram Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, Elis Regina e Nara Leão, entre outras estrelas da MPB. Além da competição musical e das apresentações dos artistas convidados, o festival oferece uma ampla programação, com teatro, dança e artes circenses, gratuitamente, em locais públicos das cidades por onde passa.