O lançamento em BH do livro “Três pavilhões de Sérgio Bernardes – Contribuição à vanguarda arquitetônica moderna brasileira em meados do século 20” (Romano Guerra Editora), escrito pelo arquiteto e urbanista Fausto Sombra, foi marcado por bate-papo que reuniu o autor, Gustavo Penna (que assina o pósfácio), Kykah Bernardes e Adriana Caúla, no escritório de Gustavo. É o nono livro da coleção “Pensamento da América Latina”, coordenada por Abilio Guerra, Fernando Luiz Lara e Silvana Romano Santos.

Filme abordou a trajetória de Sérgio Bernardes

O livro é desdobramento de pesquisa para tese doutorado e da exposição “Três pavilhões de Volta Redonda (1954-1955)”. O trio foi construído para as festividades de inauguração do Parque Ibirapuera, em São Paulo; do pavilhão do Brasil, na Exposição Universal e Internacional de Bruxelas (1957-1958); e de São Cristóvão (1957-1960), voltado para feiras e eventos.

CARREIRA SOLO



Depois de quatro anos como sócia-proprietária da Jamming Joias, Paula Bernardes segue carreira solo. Nesta terça-feira (27/8), ela inicia oficialmente a nova fase com o lançamento da marca Paula Blu, que reúne peças produzidas em prata de lei, camada espessa de ouro 18K e pedras preciosas naturais. A designer tem DNA irretocável, pois é neta do joalheiro Manoel Bernardes. No comando da festa de lançamento está o queridíssimo Rafa Alves.

MINEIRA NO BOLSHOI



Maria Eduarda Cabral, natural de Governador Valadares, está entre os 50 bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil que chegam a Belo Horizonte para apresentar “Cinderella”, em 8 e 9 de setembro, no Palácio das Artes. Maria Eduarda começou a dançar aos 4 anos. Ainda menina, explorando vídeos na internet, conheceu a Escola Bolshoi. “Em 2016, tive a chance de participar da pré-seleção do Bolshoi na minha cidade. Consegui passar para a seleção nacional e aos 9 anos comecei meus estudos na escola. Cada dia no Bolshoi é uma nova oportunidade de evolução. O que começou como simples curiosidade se transformou na minha paixão”, diz ela.

ÚNICA NO MUNDO



Maria Eduarda está se preparando para interpretarCinderella em BH. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única extensão do Teatro Bolshoi no mundo, tem sede em Joinville, em Santa Catarina. Com música de Prokofiev, “Cinderella” foi coreografada por William Almeida.

"Cinderella" chega a BH em 8 e 9 de setembro, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes Alceu Bett/divulgação

“VIENEN POR MÍ”



O primeiro espetáculo solo de Fábia Mirassos – com texto da dramaturga chilena Claudia Rodriguez, ambas travestis, e direção de Janaina Leite – estreia na próxima sexta-feira (30/8), no CCBB-BH. Em setembro, Fábia e Janaína vão bater papo com a plateia sobre o processo de criação e a trajetória de “Vienen por mí”. A atriz adianta que apesar de não ser uma história pessoal, a peça mostra ao público, entre outras coisas, como é ser travesti. A montagem faz temporada até 23 de setembro no Teatro II do centro cultural, na Praça da Liberdade.