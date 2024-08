Um dos projetos mais legais na cidade, o Cura – Circuito Urbano de Arte está confirmado para o período de 24 de outubro a 3 de novembro. As empenas escolhidas para abrigar as obras e os nomes dos artistas ainda não foram divulgados. Certo é a boa repercussão do Cura pelo país. Criado em Belo Horizonte há sete anos, o circuito tornou-se um dos maiores festivais de arte pública do Brasil. Em agosto, o projeto inaugurou o primeiro Mirante de Arte Mural Amazônica, no Centro de Manaus, com obras dos artistas Duhigó e Rember Yahuarcani, que se juntaram a trabalhos de Olinda Silvano e Denilson Baniwa, pintadas em 2023. Com isso, o Cura totaliza nove edições – sete na capital mineira e duas em Manaus, realizando 28 murais em empenas

e quatro mirantes de arte urbana.



• PRÊMIO ESTADO DE MINAS

Os vencedores da terceira edição do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores, que vai contemplar os melhores ambientes da CasaCor Minas, serão conhecidos nesta sexta-feira (30/8), durante almoço no Gastrobar de vidro, operado pelo Cabernet. A seleção dos melhores foi feita pelos jurados Heloisa Aline, João Diniz, João Uchôa, Lena Pinheiro, as jornalistas do caderno Feminino & Masculino do Estado de Minas, Celina Aquino e Isabela Teixeira da Costa, e a equipe diretora da CasaCor Minas, que conta com um voto. O troféu foi criado e produzido pela empresa Woody Design em Madeira, de Bernardo Almeida, Felipe e Flávio Drumond. A premiação foi criada há três anos. Todos os participantes da 29ª edição da CasaCor concorrem automaticamente,e categorias são criadas a cada ano de acordo com o perfil da edição.



• FBC 20 ANOS

A segunda edição do Sensacional! Celebra faz jus ao nome: além de celebrar a música, o evento será palco para comemoração de marcos especiais, neste sábado (31/8) e domingo (1º/9), no Parque Municipal. No primeiro dia, FBC chega com a turnê “20 anos de hip-hop”, navegando por sua trajetória musical, que começou no tradicional Duelo de MCs, embaixo do Viaduto Santa Tereza. O mineiro é reconhecido por suas produções dançantes que capturam realidades urbanas. “Baile”, projeto dele e do produtor VHOOR, resgata os primórdios do funk e do rap. Em seu mais recente trabalho – “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta” –, FBC explora as diferentes fases da disco music.

• BELEZA

A atriz Paola Oliveira é a convidada da marca italiana Kiko Milano na inauguração de sua primeira loja fora de São Paulo, sábado (31/8), no Boulevard Shopping. A marca, reconhecida como a número 1 na Itália no segmento de cosméticos e skincare, avança com o plano de expansão no Brasil, que coincide com o interesse do Boulevard em ter lojas exclusivas. Além disso, Belo Horizonte foi escolhida por ser uma das regiões do país com maior engajamento em assuntos relacionados à beleza.

• IMPERDÍVEL

A exposição “Arte subdesenvolvida”, em cartaz no CCBB BH, promete chamar a atenção do público pela beleza das 130 obras que reúne. Ela faz parte da programação dos 11 anos do Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte. E, de longe, a mais disputada será a instalação multimídia "Sonhos de refrigerador – Aleluia século 2000", do artista Randolpho Lamonier, no pátio da instituição. Lúdica, ela provoca reações bem-humoradas do público.