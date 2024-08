Sexta-feira (30/8)

Teatro é sempre boa opção para começar o fim de semana. Nesta sexta, a Tuktuk Cia. Teatral faz a última sessão de “Gold” na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Com direção de Tarcísio Ramos, direção musical de Max Herbert e orientação dramatúrgica de Idylla Silmarovi, a criação coletiva aborda a exploração desenfreada da natureza, que ameaça o futuro da Terra. O elenco traz Ana Luísa Cosse, Fernando Dornas, Lori Moreira e Victor Velloso. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.

Sábado (31/8)

Roupa Nova tem 40 anos de carreira, mas corpinho de 18. Com pique adolescente, a banda frequenta o topo das paradas desde a década de 1990. O sucesso é tão grande que foi preciso abrir sessão extra no sábado, às 21h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). O grupo gravou 38 álbuns e vendeu mais de 20 milhões de cópias. O preço dos ingressos varia de R$ 280 a R$ 620, à venda na plataforma Sympla. O show começa às 21h.



Domingo (1º/9)

Para quem não viu a exposição “Playground” na galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), uma dica: domingo é a última chance para conferir o trabalho de Felipe Barbosa, que buscou no esporte inspiração para uma das mostras mais criativas que passaram pelo espaço do Minas Tênis Clube. Nas 18 obras, ele usou 300 bolas de sinuca, 1 mil bolas de tênis, 85 raquetes e 200 bolas de futebol. O destaque fica com a mesa de sinuca que se equilibra sobre bolas. Aberto das 11h às 19h, com entrada franca.

Segunda-feira (2/9)

“Memória Lélia Gonzalez: caminhos e reflexões antirracistas e antissexistas”, homenagem à escritora e ativista mineira Lélia Gonzalez (1935-1994), despede-se na segunda-feira do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450), das 10h às 22h. Ela fundou o Instituto das Culturas Negras, o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro e ajudou a criar o Movimento Negro Unificado. O Projeto Memória segue agora para São Luís (MA), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA) e Brasília (DF). Entrada franca, com ingressos na bilheteria ou no site ccbb.com.br bh.

Terça-feira (3/9)

Primeira individual de Flavia Renault em BH, “Roda das deidades” é opção para terça-feira, no Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro). São 24 obras, entre esculturas, instalações, objetos e desenhos. A instalação que batiza a mostra reúne sete peças feitas de pano de chão e algodão cru, em escala humana, sustentadas por cabides. A exposição pode ser visitada até 22 de setembro, de terça a sexta, das 9h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Entrada franca.

Quarta-feira (4/9)

Boas-novas na Praça Sete. O Terraço Niê (P7 Criativo, Rua Rio de Janeiro, 471, Centro) tem tudo para ser um ótimo programa para quarta-feira. O espaço funciona como restaurante, com almoço, café da tarde e happy hour, oferecendo uma das vistas mais legais do Centro de BH. O cardápio é do chef Victor Zulliani, o bar tem assinatura da mixologista Camila Wanderley. Às quartas e quintas, abre das 11h30 à meia-noite; às sextas e sábados, das 11h30 às 3h; às segundas e terças, das 11h30 às 19h.

Quinta-feira (5/9)

O cantor e guitarrista Affonsinho e a cantora Mariana Nunes se apresentam quinta-feira no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). A dupla traz de volta o show “Zum zum a dois”, que estreou há 11 anos. No repertório, “Olhos do amor”, “Saber gostar”, “Ovni” e “Aquela bossa axé”. Mariana tem três discos solo. Com 30 anos de carreira, Affonsinho começou na banda pop Hanói Hanói e gravou 14 álbuns autorais. A casa abre às 19h, com primeiro set às 20h30 e o segundo às 21h30. Ingressos: R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), disponíveis na plataforma Sympla.