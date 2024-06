O grupo Roupa Nova surpreendeu o público durante a apresentação em parceria com o cantor Daniel na Festa de Peão de Americana, em São Paulo, no último final de semana. Isso porque a banda trouxe de volta Paulinho, um dos vocalistas do grupo, que morreu em 2020. Para isso, foi usado um holograma.





O grupo usou uma projeção da imagem do artista em LED. A mesma tecnologia foi utilizada no DVD de comemoração dos 40 anos do grupo. Ao lado de seu substituto, Fábio Nestares, Paulinho cantou ‘Os corações não são iguais’, um dos vários hits do Roupa Nova, lançado em 1994, no álbum ‘Vida vida’.





Paulo César Santos, o Paulinho, morreu em 14 de dezembro de 2020, aos 68 anos, por complicações da covid-19. O cantor tinha um câncer do tipo linfoma, o que levou a um transplante de medula e a consequente contaminação por covid-19.





Paulinho foi um dos fundadores do Roupa Nova, nos anos 1980, antes mesmo de receber o nome definitivo. Na época, o grupo se chamava Os Motokas. Sua voz se tornou uma das principais marcas da banda, sendo o vocal principal de músicas como ‘Canção de verão’, ‘Sensual’, ‘Volta pra mim’, ‘Asas do prazer’ e ‘Meu universo é você’.





O Roupa Nova foi o primeiro grupo a trazer a participação especial de um holograma em um show. Em 2012, Snoop Dog cantou com o rapper Tupac, morto em 1996, no Coachella. Os hologramas já haviam sido utilizados antes, mas a qualidade era bastante inferior — por isso, a apresentação de Tupac se tornou um marco.





Em 2013, a tecnologia chegou ao Brasil em uma apresentação com Renato Russo, morto em 1996. Quatorze artistas conduziram o show, cantando canções da banda Legião Urbana junto com uma orquestra. O holograma apareceu apenas no fim e foi posicionado no fundo do palco para cantar a música ‘Há tempos’.





No mesmo ano, Cazuza, morto em 1990, apareceu em um show de maneira semelhante. A imagem com os trejeitos do músico se apresentou por 18 minutos no show e cantou cinco músicas: “Exagerado”, “Faz parte do meu show”, “Amor, amor”, “O tempo não para” e “Brasil”. No encerramento da apresentação, o holograma do cantor apareceu enrolado em uma bandeira do Brasil e se despediu do público.