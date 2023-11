O rapper Snoop Dogg surpreendeu seus seguidores após fazer uma publicação em suas redes sociais, nesta quinta-feira (16/11), em que comunica a decisão de parar de fumar. A foto compartilhada pelo rapper foi acompanhada da seguinte mensagem:

“Após muita reflexão e conversa com a minha família, eu decidi parar de fumar. Por favor respeitem a minha privacidade neste momento”.



Apesar de não especificar qual tipo de cigarro o rapper estaria eliminando de sua vida, os fãs imediatamente deduziram que este seria um anúncio de um fim no uso da maconha, pelo qual o Snoop Dogg é amplamente reconhecido.

O cantor de 52 anos é conhecido por ser um grande defensor da maconha recreativa. Em 2022, Snoop chegou a dar um aumento para seu “bolador particular” por conta da inflação. Estima-se que ele fumava até 150 cigarros da erva por dia.

Com uma imagem sempre ligada ao uso da erva, Snoop Dogg lançou em 2023 sua própria marca de maconha, a Death Row Cannabis. Além disso, ele criou uma linha de salgadinhos e petiscos, a Snazzle Os, com a infusão do tetrahidrocanabinol (THC), um princípio ativo da cannabis com propriedades alucinógenas.

Agora, os fãs do dono dos hits “Smoke Weed Every Day” e “Young Wild and Free” estão movimentando as redes com as reações à decisão inesperada do rapper, já levando em consideração que ele também pode ter parado de usar a erva. Confira:



Snoop Dogg parou de fumar maconha.



É pessoal, se havia alguma dúvida de que o fim do mundo está próximo, agora não há mais... https://t.co/wldAFwebmw — Nah Brisa - a original, recuse imitações. (@nahconheira) November 16, 2023

Snoop Dogg anunciando que vai parar de f1 como se tivesse fazendo um post de falecimento hahahaha pic.twitter.com/XJBLK6yiBm — Arthur Braga (@arthurbraga30) November 16, 2023

Imagina o quão maconheiro você tem que ser pra se sentir na obrigação de emitir um comunicado oficial anunciando que vai parar de fumar.



Apenas Snoop Dogg seria capaz. https://t.co/NMMGORFBhv — Matheus Vieira (@mxtheus_vieira) November 16, 2023

Depois dessa do Snoop Dogg, imagina se amanhã o Zeca Pagodinho diz que parou de beber álcool. — André Peres (@euandreperes) November 16, 2023

Snoop Dogg se comoveu com o aquecimento global e decidiu parar de queimar o verde https://t.co/d08XDdW3cO — Bárbara Helena (@brbrhln) November 16, 2023

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa