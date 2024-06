Freddie Mercury (1946-1991) foi eleito o melhor vocalista de todos os tempos em uma votação popular realizada pelo site Ranked. Ao todo, mais de 360 mil americanos deram mais de 3,1 milhões de votos nos 250 vocalistas em disputa. O líder do Queen recebeu mais de 90 mil votos. O ranking não incluiu cantores brasileiros.







Apesar de deixar de fora nomes como Milton Nascimento, a escolha por Mercury parece acertada. Freddy foi diversas vezes eleito como uma das vozes mais poderosas do mundo. O timbre do cantor, nascido em Zanzibar, hoje Tanzânia, é classificado como barítono - ou seja, uma voz masculina entre o mais grave e o mais agudo.





Em 2016, um grupo de cientistas investigou o vibrato e o tom de voz do cantor e descobriu que os vibratos (vibrações produzidas pelo tremor nervoso no diafragma e laringe para libertar a nota de voz) de Freddy chegavam a 7,04 Hz. É uma frequência poderosa - a média de outros artistas varia entre 5,4 Hz e 6,9 Hz.





Em segundo lugar na lista está Whitney Houston (1963-2012), com 60 mil votos. Na sequência, Aretha Franklin (1942-2018), com quase 40 mil. Michael Jackson (1958-2009) ficou em quarto lugar. O próprio site ressalta a importância do cantor. “O estilo vocal extraordinário de Michael Jackson e seus incríveis movimentos de dança lhe renderam o título de ‘Rei do Pop’".





O Top 5 fecha com outro rei: Elvis Presley (1935-1977), um dos maiores nomes da história do rock. A única voz viva do top 10 é Stevie Wonder, em 10º lugar. O artista, de 74 anos, é tido como pioneiro e influenciador de grandes nomes do R&B, pop, soul, gospel, funk e jazz.

Veja os 10 primeiros do ranking: