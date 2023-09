677

Freddie Mercury morreu em 1991, em decorrência da Aids Acervo / Estado de Minas

Batizado de Farrokh Bulsara, Freddie Mercury nasceu em 5 de setembro de 1946, na cidade de Pedra, na Tanzânia. Isso significa que, se estivesse vivo, um dos maiores nomes da música mundial completaria, nesta terça-feira (5/9), 77 anos. Mas sua trajetória de sucesso foi interrompida em 24 de novembro de 1991, quando tinha apenas 45, em consequência da Aids.

O vocalista do Queen mostrou para todo o mundo seu timbre único e seu alcance vocal poderoso, além de suas músicas, que são sucesso até hoje. Freddie Mercury revolucionou a forma de se portar no palco, com suas roupas extravagantes e performance considerada exagerada para a época, os anos 70.

Apesar disso, nos seus dois últimos anos de vida, o cantor viveu recluso em sua casa em Londres, na Inglaterra. Revelando que era soropositivo um dia antes de seu falecimento.

Mais de três décadas após sua morte, Mercury ainda é lembrado na lista de hits e influencia novos e antigos nomes da arte. Por isso, o Estado de Minas usou a inteligência artificial para imaginar como ele seria se estivesse vivo.

Usando a plataforma gratuita Gencraft, a reportagem pediu para que fossem criadas fotos de Mercury em cima dos palcos e ao lado de seus gatos – sua grande paixão. Veja o resultado: