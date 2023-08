SIGA NO

Paris Jackson compartilha mensagem sobre aniversário de Michael Jackson VALERIE MACON / Timothy A. CLARY / AFP Michael Jackson teria completado 65 anos nessa terça-feira (29/8). No entanto, a ocasião que costuma ser marcada por homenagens e lembranças carinhosas ganhou outra realidade para a filha do astro pop, Paris Jackson, que enfrentou críticas nas redes sociais por sua falta de menção à data.

Em resposta, Paris deixou um recado reflexivo em memória ao pai, que faleceu em 2009 devido a uma parada cardíaca. "Quando ele estava vivo, ele odiava qualquer pessoa que reconhecesse seu aniversário [mas] a mídia social é aparentemente a forma como as pessoas expressam seu amor e carinho hoje em dia. Se você não deseja um 'feliz aniversário' a alguém através da mídia social, aparentemente significa que você não os ama", disse ela, através dos stories do Instagram.

Além disso, ela compartilhou um vídeo de um de seus shows, com mais uma legenda especial a Michael: "Ele dedicou 50 anos de sangue, suor, lágrimas, amor e paixão ao fazer o que fez para que eu pudesse ficar aqui no palco na sua frente e gritar no microfone, então devo tudo a ele".

Por fim, Paris -que também é cantora- enfatizou uma abordagem alternativa para honrar o legado do artista. "Se você é um grande fã de Michael Jackson e quer fazer algo que ele iria amar, que não é celebrar seu aniversário, minha sugestão seria outras maneiras de ajudar nas mudanças climáticas, fazer algo pelo meio ambiente, isso são coisas que ele amava e tinha muito interesse. Eu não posso falar por ele, porque sou uma pessoa diferente, mas eu sei que ele amaria isso".