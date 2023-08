677

O maestro Leonardo Cunha e a Orquestra Opus planejam concertos com representantes da MPB neste semestre Naiara Napoli/Divulgação

A Orquestra Opus realiza, faz um concerto nesta sexta-feira (4/8) um concerto em homenagem a Michael Jackson (1958-2009), no Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube. O repertório traz grandes sucessos do Rei do Pop, que completaria 65 anos no próximo dia 29. "Bad", "Black and white", "Rock with you", "Ben", "Love never felt so good", "Heal the world", "The girl is mine", "Will you be there", "Beat it" e "Billie Jean" estão no repertório.









Na apresentação de hoje “cada hora um instrumento estará com a melodia”, diz o maestro. “Ela passeia pelos sopros, vai para as cordas e sempre com contra melodias acontecendo paralelamente, fazendo citações de outros elementos, sendo que alguns já existiam e outros eu criei para ajudar a ilustrar e a desenhar a produção dessas músicas”.





A formação da orquestra terá oito violinos, duas violas, dois violoncelos, um contrabaixo acústico, um elétrico, duas trompas, um saxofone, flauta, clarinete, trompete, trombone e bateria. Os arranjos são assinados por Cunha.

“Não tem nada de original num instrumento de orquestra, então tive que escrever tudo. A única coisa que mantive dos arranjos originais foi mesmo o contrabaixo elétrico e a bateria”, aponta.

MPB à vista

Segundo o maestro, o concerto desta noite difere das apresentações que a Opus dedicou ao repertório de Michael Jackson durante a pandemia, porque inclui mais músicas.

Neste segundo semestre, a orquestra pretende investir em concertos com representantes da MPB. De acordo com o maestro, há parcerias acertadas com artistas, sendo duas inéditas. “Ainda não estou autorizado a revelar os nomes, mas o público pode ficar atento, porque vem coisa bacana por aí”, diz.

ORQUESTRA OPUS - MICHAEL JACKSON

Nesta sexta-feira, (4/8), 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro e no site Eventim. Mais informações: (31) 3516-1360.