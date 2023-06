Joseph Fiennes se arrepende de interpretar Michael Jackson em 'Urban Myths'

Quando a prévia do episódio foi divulgada pela emissora Sky Arts, o público acusou a escolha de Joseph de ser uma tentativa de embranquecer a história e a representatividade de Michael Jackson. (foto: VALERIE MACON)

Joseph Fiennes confessou arrependimento em ter interpretado o ícone da música Michael Jackson na série "Urban Myths", cujo episódio deveria ter ido ao ar em 2017. A escolha de um ator branco para o papel gerou críticas por parte do público e dos familiares do cantor, o que acabou levando ao cancelamento do episódio. Em conversa com o jornal "The Guardian", Fiennes afirmou que compreendeu seu equívoco logo após a divulgação do trailer e foi um dos primeiros a solicitar que o episódio não fosse ao ar.