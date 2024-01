Morto em agosto de 1977, o Rei do Rock voltará a se apresentar, por meio da inteligência artificial. A turnê ‘Elvis evolution’ foi anunciada pela produtora britânica Layered Reality neste semana e deve estrear em Londres em novembro.

Para a volta do vocalista norte-americano aos palcos, será utilizado um holograma para recriar os movimentos de Elvis Presley. A promessa é que os fãs vão poder conferir uma performance “de cair do queixo” do Rei do Rock. “O show culmina com uma experiência de concerto que irá recriar o impacto sísmico de ver Elvis ao vivo para toda uma nova geração de fãs, confundindo os limites entre a realidade e a fantasia”, afirmou a empresa em comunicado. “Um Elvis digital em tamanho real compartilhará suas músicas e movimentos mais icônicos pela primeira vez em um palco no Reino Unido.”

Para dar vida ao Rei do Rock, serão mescladas “tecnologia, realidade aumentada, teatro, projeção e efeitos multissensoriais”. Algo semelhante já foi feito pelo grupo Abba, na turnê ‘Abba Voyage’, em que hologramas da versão jovem do grupo sueco se apresentaram nos palcos, em 2021, em Londres.

Mas, conforme a produtora, a nova experiência é inédita.“Os fãs de Elvis podem esperar uma experiência memorável como nenhuma outra. Através da inteligência artificial e da tecnologia inovadora, você poderá testemunhar performances icônicas de Elvis como se realmente estivesse lá e celebrar momentos decisivos na extraordinária vida e carreira de Elvis Presley”, prometeu a empresa.

Após o show, será realizada uma festa em um bar e restaurante temático, com música ao vivo e DJs. Ainda não foi divulgada a data e o local em que o show será realizado. A ideia é que, após a estreia, Elvis saia em turnê global. Até o momento, Las Vegas, nos Estados Unidos; Berlim, na Alemanha; e Tóquio, no Japão também foram anunciadas.