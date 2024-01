Com sucessos do Asa de Águia, Durval Lelys vai trazer o clima do carnaval da Bahia para Minas

Para entrar no clima do Carnaval, nada melhor que uma folia repleta de sucessos. Dono de grandes hits, Durval Lelys, ex-vocalista do grupo Asa de Águia, promete agitar o público no Bloco da Lagoa, evento que acontece no próximo sábado (13/1), na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima.

Mas não é só os hits baianos que vão embalar os foliões. Essa é a sexta edição do evento, que também terá o pagode do Deu Samba e DJ Vavá comandando a festa. O bloco começa a partir das 15 horas e tem classificação de 16 anos.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla, e custam a partir de R$ 130 reais. Quem deseja uma experiência mais reservada, com atendimento exclusivo e banheiros reservados, podem adquirir um dos lounges, que tem capacidade de até 20 pessoas.

O valor total do lounge é R$ 10 mil, sendo que R$ 5 mil serão convertidos em consumação no local. O preço inclui o acesso a 20 pessoas no espaço.