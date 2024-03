Rita Lee (1947-2023) e Gal Costa (1945-2022) tinham a ideia de fazer um show conjunto, que se chamaria “LeeGal”, conforme a primeira contou em seu segundo livro autobiográfico – “Outra autobiografia”, lançado no ano passado.



A cantora mineira Mariana Nunes decidiu levar adiante o projeto que as duas estrelas da música brasileira não tiveram tempo de concretizar e interpreta os maiores sucessos de Rita e Gal, na tarde deste sábado (9/3), no Memorial Minas Gerais Vale.



“As duas são artistas que fizeram muito parte da minha vida e da minha formação musical, mas, para além disso, a homenagem me interessou porque elas são pessoas que têm a colocação de voz parecida com a minha, mesmo que de maneira diferente”, afirma a cantora.



Com a intenção de fazer “um show dançante, gostoso, para matar a saudade e celebrar”, Mariana selecionou do repertório da Rainha do Rock composições como “Mania de você”, “Jardim da Babilônia”, “Chega mais” e “Lança perfume”.



“O repertório da Gal é muito vasto e muito diverso. Os estilos da Rita são mais homogêneos, até porque ela é compositora, então canta suas próprias letras. Daí fui vendo o que combinava e, de Gal, escolhi ‘Um dia de domingo’, ‘Barato total’ e muitas marchinhas de carnaval que ela gravou, como ‘Festa do interior’. Foi uma tentativa de pensar onde que o repertório das duas se encontrava”, comenta a cantora.



Mariana comenta que “Rita Lee revolucionou completamente a forma de compor. Foi uma mulher que colocou a sensualidade feminina, o prazer feminino como protagonista. Isso foi uma completa novidade”.



Quanto a Gal, ela considera ter sido “a maior intérprete que a MPB já viu”, porque “ela conseguiu passear por praticamente todos os estilos. Então, se você for buscar, ela gravou forró, samba, rock, bossa nova e mais. Era uma voz absolutamente versátil”.

A pianista Igara mostra composições inéditas em recital neste domingo, no mesmo local Daniela Paoliello/Divulgação





SEXTETO

No domingo (10/3), às 11h, quem se apresenta no Memorial Minas Gerais Vale é a pianista diamantinense Igara. Filha de uma professora de música, a artista tem familiaridade com o piano desde os 3 anos de idade.



Na escolha do repertório desse recital, Igara homenageia outras artistas importantes em sua formação. “Tem a Luísa Mitre, que foi uma das primeiras pessoas que me influenciou com a sua música e me incentivou a tocar piano no estilo que toco hoje, e Léa Freire, que também foi uma divisora de águas na minha vida”.



Acompanhada de outros cinco instrumentistas, que tocarão clarineta, vibrafone, berimbau, congas, baixo elétrico, bateria e violão, a pianista apresentará composições de seu EP “O piano, os cavalos e o mar”, cujo lançamento está previsto para o próximo dia 15. “Ele foi gravado no Estúdio Macieiras, em julho do ano passado, com quase a mesma formação que vamos fazer no show. São quatro composições autorais minhas”, conta.



“Além do pré-lançamento do EP, este show de domingo também é especial porque teremos a participação da Natália Mitre, que representa essa raridade e possibilidade de colocar seis pessoas em cima do palco”, comenta Igara. A pianista venceu o Prêmio BDMG instrumental do ano passado.



“Na música instrumental, a presença das mulheres é muito escassa. É muito importante esse debate estar acontecendo agora, porque, normalmente, essa minoria de mulheres se dá desde o processo de formação musical, já que muitas curadorias as excluem. Às vezes, elas mesmas não se sentem dignas daquele espaço, mas são”, afirma.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

“LEEGAL”

Show de Mariana Nunes, com repertório em homenagem a Rita Lee e Gal Costa. Neste sábado (9/3), às 16h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640 - Savassi). Ingressos gratuitos, com retirada antecipada uma hora antes do evento. Mais informações: www.memorialvale.com.br.

IGARA

Recital da pianista em formato de sexteto, neste domingo (10/3), às 18h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640 - Savassi). Ingressos gratuitos, com retirada antecipada uma hora antes do evento. Mais informações: www.memorialvale.com.br.