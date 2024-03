Conhecida por seu potencial de revelar grandes nomes da música, a capital mineira tem reinventado sua cena com a presença cada vez maior de mulheres que desafiam as barreiras históricas de gênero e a predominância masculina no mercado, impulsionando suas próprias carreiras e abrindo espaços para mostrar seus talentos, força e criatividade.



Nesta sexta-feira (8/3), o Teatro Marília será palco para oito destes nomes promissores, que se reúnem para mostrar suas composições autorais, a partir das 20h. São elas: Gabriela Viegas, Julia Guedes, Juliana Schutz, Mac Júlia, Marina Miglio, Maíra Baldaia e Jasmin Godoy. Também participa a curadora do evento, Augusta Barna.



Aos 20 anos, Augusta conquistou notoriedade em 2022, com o lançamento de seu primeiro disco, “Sangria desatada”. Com a carreira cada vez mais em ascensão, a jovem tem a agenda cheia. No último sábado (2/3) foi uma das atrações da edição de verão do festival Breve; na terça, se apresentou no projeto musical Tranquilo e, no meio disso, ainda teve uma série de compromissos a serem cumpridos como ensaios e gravações.



Apesar disso, Barna conta que não hesitou em aceitar o convite da equipe do teatro – onde apresentou seu álbum pela primeira vez ao vivo – para escolher os nomes das artistas que fariam parte da apresentação comemorativa a este Dia Internacional da Mulher.



“Eles passaram a bola pra mim e eu fiquei superfeliz. Isso mostra que as pessoas me dão credibilidade e que confiam de alguma forma em que eu vá fazer e colher coisas legais”, afirma.



ADMIRAÇÃO



“Quando me passaram essa demanda, os primeiros nomes que vieram na minha cabeça foram os que ficaram. São artistas que eu admiro muito”, aponta. A curadoria foi montada a partir de nomes de pessoas que cruzaram (e marcaram) os caminhos de Augusta Barna ao longo do último ano, quando ela esteve na estrada, rodando o país e promovendo suas músicas.



Seja através de amigos, viagens, trabalho ou pela internet, todas as artistas que se apresentam na noite de hoje entraram no radar de Augusta durante esse período. Desta forma, a liga reúne mulheres com trabalhos distintos em uma união de diferentes estilos e ritmos.



Cada cantora terá aproximadamente 10 minutos para mostrar seu trabalho. O público poderá ouvir desde o rap de Mac Julia ao folk de Jasmin Godoy e um trecho do pop de Marina Miglio, a vocalista da banda Lamparina. O evento também contará com algumas intervenções faladas e tem o objetivo de divulgar a participação feminina na música da cidade.



No repertório de Augusta Barna estão duas faixas inéditas, com lançamento previsto para breve. Segundo ela, ambas são resultado de um processo de amadurecimento e autodescoberta. “Esses trabalhos têm a ver com coisas novas que descobri sobre mim. Estou com mais confiança no que eu sei fazer de melhor. Sinto que devo experimentar um pouco mais e ver o que eu sinto. É uma fase de desafios”, diz.



O projeto, claro, também conta com mulheres na direção, que ficou a cargo de Jeiza Fernandes e Débora Campos.



”8 MULHERES: UMA CELEBRAÇÃO UNIFICADA”

Show com Augusta Barna, Gabriela Viegas, Julia Guedes, Juliana Schutz, Mac Júlia, Marina Miglio, Maíra Baldaia e Jasmin Godoy. Nesta sexta-feira (8/3), às 20h, no Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia). Ingressos à venda no Sympla R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Outros shows

>>> ANA FRANGO ELÉTRICO

Ana Frango Elétrico volta a BH nesta sexta (8/3), às 22h, no A Obra Bar Dançante (Rua Rio Grande do Norte, 1.168 - Savassi). Desta vez, a artista carioca sobe ao palco como DJ e aposta em uma playlist de gostos pessoais. Destaque da crítica brasileira em 2023, com o álbum “Me chama de gato que eu sou sua”, Ana divide a noite com DJ Andreia Around, que toca indie e brasilidades. Os ingressos custam

R$ 30 e serão vendidos na portaria.



>>> DIA DAS MULHERES NO SARUÊ

Nesta sexta (8/3), o Bar Saruê (Rua Paraíba, 523- Funcionários) preparou uma programação especial, comandada por elas. Em parceria com o projeto Samba de Boa, o espaço recebe, a partir das 17h, o Bloco Filhas de Clara, que traz no repertório sucessos da sambista Clara Nunes. Nos intervalos, o DJ Marconi assume o som. Os ingressos custam R$ 23 (lote extra) e R$ 69 com entrada e open bar entre 18h e 22h. No sábado (9/3), às 16h, Mariana Martins se apresenta cantando samba, além de mais uma roda, com a Escola Pegada de Rua. Couvert artístico a R$ 20.



>>> CONCERTOS DA LIBERDADE- MULHERES LENDÁRIAS

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais apresenta, nesta sexta (8/3), às 20h30, o espetáculo “Mulheres lendárias”, construído em torno das obras de compositoras mineiras. O concerto para piano terá como solista Simone Leitão. A regência é de Ligia Amadio. No programa, “Três danças brasileiras para piano, percussão e cordas”, de Dinorá de Carvalho, e “Marília de Dirceu”, de Maria Helena Rosa Fernandes, com participação da soprano Melina Peixoto. O “Concerto nº 1 para piano e orquestra em ré bemol maior”, de Prokofiev, também terá Simone Leitão como solista. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para plateia 2 e plateia superior.