Fechado para obras de requalificação em sua sede, na Praça da Liberdade, o Memorial Minas Gerais Vale não parou de fomentar a cultura na cidade. A partir de sexta-feira (6/9), o centro cultural inicia o projeto Memorial Vale Itinerante com a exposição imersiva “O extraordinário universo de Leonardo da Vinci”, no Espaço 356, no Bairro Olhos D'Água. A mostra reúne estudos, rascunhos, e descobertas de Da Vinci nas áreas de arte, anatomia, engenharia, botânica e física. O acervo será dividido em nove áreas expositivas em 1.500 metros quadrados. A realidade virtual é ferramenta que garante bons momentos da visitação

A bonequeira Denise di Santos, uma das fundadoras do Teatro Lambe Lambe, e o mamulengueiro Chico Simões, mestre do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, estarão em BH para a 11ª edição do Festim – Festival de Teatro em Miniatura, marcado para o período de 12 a 22 de setembro. A programação gratuita inclui 30 espetáculos com mais de 40 apresentações em nove espaços da cidade. O festival apresenta micronarrativas realizadas em pequenas caixas cênicas. Para acompanhar as atrações, é necessário olhar por um visor e para ouvir a trilha sonora utiliza-se um fone de ouvido, proporcionando uma experiência cênica única e especial.

ESTREIA NO PALCO

Os artistas mineiros e palhaços Fernando Oliveira e Francis Severino são as estrelas do espetáculo “Sirene”, peça que conta a história de um menino de 6 anos de idade que recebeu alta do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte para seguir com o tratamento em casa. Mas o que ninguém sabia é que o garotinho havia combinado um plano de fuga com os palhaços Mulambo e Risoto, que embarcaram no imaginário da criança. A história ganhou repercussão na imprensa nacional há quase 11 anos e chega agora em versão bem-humorada aos palcos de BH. O espetáculo marca os 12 anos da dupla de palhaços. A peça faz estreia no Teatro Raul Belém Machado, no dia 22 deste mês. “Sirene” é o primeiro trabalho de Mulambo e Risoto que contabiliza mais de mil apresentações e intervenções com espetáculos de ruas e com trabalho dentro dos hospitais pelo Instituto Hahaha.



QUATRO ESTAÇÕES

A Orquestra Barroca Musica Figurata, sob direção e ao cravo de Robson Bessa, fará concerto, nesta quarta-feira (4/9), no Museu Mineiro Mineiro. No repertório, “As quatro estações”, de Vivaldi. A apresentação será entremeada com leitura dos trechos de “A capital”, do escritor ítalo-mineiro Avelino Fóscolo, primeiro romance publicado sobre Belo Horizonte que explora os desafios da construção da cidade. O evento também inclui apresentações de peças cantadas por Eduardo Ribeiro e narração da atriz Mari Ozório, além da participação do spalla da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e violinista Alexandre Kanji. A entrada é franca e por ordem de chegada. o concerto está marcado para as 19h30.



HOMENAGEM

O sambista Ataulfo Alves (1909-1969), que completou 115 anos de nascimento em 2024, ganha estátua em sua homenagem em Miraí, sua cidade natal. A obra, assinada pelo artista plástico Diego da Silva Rodrigues, está na Praça Dr. Luiz Alves Pereira Alves, no Centro do município, que fica na Zona da Mata mineira. A cidade foi imortalizada pelo sambista no versos “Meu Miraí que eu não me esqueço... berço da minha geração...”, que também é autor de sucessos como “Ai, que saudade da Amélia”, em parceria com Mário Lago. A estátua em bronze tem oito metros de comprimento e pesa cerca de duas toneladas.



ARTE URBANA

A partir desta quarta-feira (4/9), os muros da unidade Sesc Tupinambás, pintados pelo artista Saulo Pico, serão apresentados ao público. A obra é homenagem a comerciários e comerciárias e ao público cliente do Sesc em Minas. Na quinta-feira (5/9), a partir das 18h, a inauguração será marcada com festa animada pela Bronka, uma equipe composta por mulheres e pessoas LGBTQIA+.