Festa marcou a abertura do Niê, que fica na cobertura do edifício P7 Criativo

Pedro Lobo, um dos sócios do Terraço Niê, na Praça Sete, abriu a casa comemorando seu aniversário, terça-feira (27/8). Claro que os convidados do empresário curtiram a noite não apenas pela celebração, mas também pela oportunidade de ter uma das mais belas vistas oferecidas da cobertura do edifício P7 Criativo. O espaço já funciona para jantar, happy hour e um charmoso café da tarde, às segundas e terças-feiras, das 11h30 às 19h; quartas e quintas, das 11h30 à meia-noite; e sexta-feira e sábado, das 11h30 às 3h.



SOLIDARIEDADE À MESA

A quinta edição do Calendário Solidário projeto de Ludmila Araújo será apresentado nesta quarta-feira (4/9), durante jantar no Automóvel Clube para convidados e parceiros. Reunindo gente do esporte – o jogador Hulk, do Atlético –, personalidades da moda – Carol Toledo, Alessandra Mattar, Duda Portela e Lu Matosinhos –, e da música – Rick e Nogueira, o calendário conta com fotos de Ramon Rodrigues, que estarão expostas em setembro no BH Shopping e, em outubro, no DiamondMall. A renda com a venda dos calendários será destinada à Associação Mineira de Reabilitação (AMR) e à Creche Tia Dolores. O Calendário Solidário conta com o patrocínio de várias empresas, como BH Shopping, Diamond Mall, BH Airport, Euroville BMW, Mineradora Geosol, Fayga Jordão Joias, Frutacor e também de várias famílias solidárias.

PER BACCO

Belo Horizonte recebe mais um espetáculo com texto inédito da saudosa Jandira Martini: “Memórias do vinho (Per Bacco)”. Com direção de Elias Andreato, a peça toma como contexto o fascinante universo dos vinhos e retrata o reencontro entre pai e filho, interpretados por Herson Capri e Caio Blat, respectivamente, que estão afastados há muitos anos. A história se passa na valiosíssima adega da família, onde o filho encontra, entre as garrafas, um diário secreto escrito pelo pai, contendo informações detalhadas sobre quando cada garrafa foi adquirida e aberta. O curioso diário muda o rumo desse encontro, transformando-o em um tenso acerto de contas. A peça foi criada a partir de uma ideia do produtor Fernando Cardoso, da Mesa 2 Produções, que produz a peça ao lado de Roberto Monteiro. Serão duas apresentações, em 18 e 19 de outubro, no Grande Teatro do Sesc Palladium.



FOTOGRAFIA

“Detalhe revelado: O olhar de Jomar Bragança sobre a arquitetura da EPO” pode ser visitada até o fim de setembro, no piso L6, no corredor em frente ao Lounge EPO, no Espaço 356. Jomar Bragança foi convidado pelo Grupo EPO para criar uma exposição que enaltece as belezas e particularidades dos empreendimentos desenvolvidos pela construtora.