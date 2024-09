Uma das maiores cantoras líricas do Brasil, Maria Lúcia Godoy foi homenageada no dia em que completou 100 anos, na última segunda (2/9)

Os 100 anos de Maria Lúcia Godoy, uma das maiores vozes da história do canto lírico no Brasil, foram comemorados, segunda-feira (2/9), com homenagem emocionante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Maria Lúcia foi recebida com palmas entusiasmadas pelos convidados – artistas e autoridades –, que lotaram o plenário da ALMG. Durante a solenidade, o talento e a importância da cantora foram reverenciados pelo pianista Miguel Proença, pelo compositor Túlio Mourão e por Mauro Chantal, pesquisador de sua carreira. Sobrinho da homenageada, Daniel Godoy lembrou que a tia possuía fãs famosos como Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar e Tom Jobim. Disse ainda que os anônimos também eram apaixonados por ela. Certa vez, um gari abordou a artista e disse que a voz dela dava "paz no coração". "Ela uniu a música lírica ao cancioneiro popular, sua voz atravessou as montanhas de Minas", afirmou Daniel, que acompanhou ao violão Daniela Godoy, sobrinha-neta da homenageada. Foi ela quem interpretou o Hino Nacional. O Coral Madrigal Renascentista, que teve Maria Lúcia como solista, apresentou canções estrangeiras e “Amo-te muito”, sucesso do cancioneiro popular brasileiro.

• EMOÇÃO

Orador da noite, Daniel Godoy disse à coluna que a homenagem foi emocionante e inesquecível para todos que tiveram a oportunidade de comparecer ao plenário lotado. Segundo ele, Maria Lúcia Godoy curtiu todos os momentos – da música ao vídeo sobre sua trajetória no Brasil e no exterior. Durante o discurso, de forma improvisada, ele puxou o “Ó Minas Gerais”, em meio a poema escrito por Maria Lúcia Godoy.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

• BOP GAMES

Zeca Baleiro está entre as atrações do BOP Games 2024, marcado para 21 e 22 de setembro, no Mineirão. Na programação musical, também estão confirmadas apresentações da banda Lurex, TomaRock, Baianeiros, Tykerê e Cash. Em sua sétima edição, o festival terá mais de 35 modalidades esportivas, incluindo competições para paratletas. A expectativa é atrair 12 mil visitantes por dia.

• NA ACADEMIA

O economista, professor e ex-ministro Paulo Roberto Haddad, nascido em Oliveira, é o novo ocupante da cadeira nº 20 da Academia Mineira de Letras (AML). Ele disputou com oito candidatos e foi eleito com 35 votos entre os 36 votantes. A cadeira nº 20, fundada por Franklin de Almeida Magalhães, tem como patrono Arthur Lobo. Ao longo da história, foi ocupada por Emílio Guimarães de Moura, Wilson de Mello da Silva, Ariosvaldo de Campos Pires e mais recentemente pelo acadêmico Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz, que morreu em maio deste ano.

• NOVO MENU

A chef Andreza Luísa, vencedora da sexta edição do reality “The taste Brasil do Belô”, reformulou o cardápio do Belô Café. Destaques, entre as novidades, para o camarão e milho (camarões grelhados, curau, vinagrete de milho e farofinha crocante); a couve-flor com ervas, homus de feijão-fradinho, azeite de ervas e castanhas; e o arroz de galinha, clássico do Belô, agora servido na panelinha de ferro com frango grelhado e aioli de limão-cravo.

• EM BRUMADINHO

A empresária mineira Ana Pessoa – atualmente radicada em Tóquio – criou a marca Kami No Michi e lança no Brasil a primeira coleção de Omamoris (amuletos). Kami No Michi, expressão que significa “caminho dos Kamis” ou “Caminho do sagrado”, em japonês, traz a releitura dos Omamoris, que foram concebidos pelos monges Takeda e idealizados por Ana Pessoa. Como desdobramento de sua ligação com o xintoísmo, que se caracteriza pelo culto à natureza e aos espíritos ancestrais, a empresária convocou o escritório Tetro Arquitetos para projetar a sede da Kami No Michi, “A Casa Que Passa”, na região de Brumadinho.