Patricia Abravanel no cenário do "Show do milhão", jogo de perguntas e respostas, que incorpora recursos tecnológicos nessa nova versão

Sucesso de audiência no Brasil entre 1999 e 2003, o “Show do milhão” retorna ao SBT/Alterosa a partir deste domingo (8/9), agora apresentado por Patricia Abravanel, durante o “Programa Silvio Santos”. A nova versão do game show chega com novidades e roupagem moderna, com a inclusão de novas ferramentas.



“Estou muito honrada em apresentar o ‘Show do milhão’, um programa que faz o maior sucesso e é parte da história da TV brasileira. Já estou ansiosa para entregar um milhão de reais”, declarou Patricia Abravanel.



Originalmente apresentado por Silvio Santos, o “Show do milhão” ultrapassou as fronteiras da TV e, no início dos anos 2000, ganhou versões em videogame, jogo de tabuleiro, enciclopédia e até computador.



O Computador do milhão, projeto realizado por Silvio Santos em parceria com a Microsoft, veio como uma alternativa para democratizar o acesso à informática no Brasil, sendo mais acessível que os outros modelos da época.



“O ‘Show do milhão’ foi o primeiro programa de perguntas e respostas valendo um prêmio tão alto na TV brasileira. Até então, não existiam aqui game shows com valores tão robustos como um milhão de reais”, afirma Fabiano Wicher, diretor-geral do "Programa Silvio Santos". “O sucesso se dá também por ser um formato fácil de entender, com valores crescentes e ajudas dinâmicas e simples. Qualquer pessoa pode acompanhar.”



Wicher dirigiu também a temporada de 2021 da atração, comandada por Celso Portiolli. Embora o quadro esteja integrado ao ‘Programa Silvio Santos’, a apresentadora Patricia Abravanel assumiu outra postura para o formato.



“A Patricia precisou fazer o mesmo que o Silvio e o Celso fizeram. O Silvio, por exemplo, era sempre muito brincalhão e extrovertido em quadros como ‘Topa tudo por dinheiro’ e ‘Qual é a música?’, mas se tornava outro apresentador durante o ‘Show do milhão’”, afirma o diretor-geral do programa.



“O formato requer uma postura mais sóbria. A Patrícia conseguiu um resultado louvável nesse sentido. Ela consegue ser outra Patricia. Até seu figurino condiz com o tom que ela confere ao programa”, observa



Dinâmica do jogo



Na nova edição, 17 questões separam o participante do prêmio máximo no valor de R$ 1 milhão. Há cinco perguntas no nível fácil, seis perguntas no nível intermediário e cinco perguntas no nível difícil. A última questão garante o prêmio final do programa.



A cada etapa, o jogador deve escolher entre parar o jogo e garantir o valor conquistado até aquele momento, ou responder a uma das alternativas. Caso erre, levará 50% da quantia já acumulada. Na última pergunta, é tudo ou nada: se acertar, o participante se torna um milionário; se errar, volta para casa de mãos vazias.



Até hoje, apenas uma pessoa adquiriu o prêmio máximo. Em 2003, o sul-matogrossense Sidiney de Moraes, aos 66 anos, respondeu corretamente à pergunta de R$ 1 milhão que questionava sobre a data de nascimento e registro de Luiz Inácio Lula da Silva, na época em seu primeiro ano de mandato como presidente da República.



Em 2002, o mineiro Jair Hermínio da Silva chegou à pergunta final, mas perdeu tudo quando respondeu que a frase na bandeira do Brasil – “Ordem e progresso” – tinha 16 letras, em vez de 15. Ele pensava se tratar de “Ordem ou progresso”.



Como nas edições anteriores da atração, o jogador pode pedir dicas que o ajudem a avançar. Estudantes da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual podem ser consultados uma única vez, assim como as Cartas Copag, recurso que pode eliminar até três alternativas da pergunta em questão. O participante também tem o direito de utilizar o Pulo EMS para mudar a pergunta.



Uma novidade em relação às edições passadas é a ajuda oferecida por uma assistente virtual, que também pode ser utilizada apenas uma vez.



“Quisemos dar um ar mais moderno ao programa. Substituímos a ajuda da plateia com as placas para um recurso de inteligência artificial. A IA se diferencia das placas por ser uma ajuda garantida. O nosso assistente virtual sempre acerta, diferentemente da opinião da plateia, que podia ter opiniões diferentes da resposta correta”, diz Fabiano Wicher.

“PROGRAMA SILVIO SANTOS COM PATRICIA ABRAVANEL”

Todo domingo, às 19h, no SBT/Alterosa.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes