Aos 26 anos, Isabela Souza, sucesso também no Disney Channel, interpreta a professora Pilar, uma das estrelas da nova novela do SBT/Alterosa





“Foi um momento muito difícil para todos no set e no SBT, mas uma coisa é certa: o legado que Silvio Santos deixou será eterno", afirma a belo-horizontina Isabela Souza, a doce professora Pilar de “A caverna encantada”, novela exibida no SBT/Alterosa.

A atriz de 26 anos conta que o elenco estava gravando nos estúdios da emissora paulista no último sábado (17/8), quando recebeu a notícia sobre a morte do Dono do Baú. "A família Abravanel cuida com maestria de tudo o que Silvio construiu e eu tenho certeza de que eles continuarão trazendo alegria para infinitas famílias brasileiras.”



Isabela, que primeiro fez sucesso internacional para só então voltar a uma produção brasileira, destaca que é um sonho trabalhar na emissora criada por Silvio Santos.



“Sempre quis fazer uma grande produção no Brasil, porque os fãs daqui são muito carinhosos”, diz ela sobre participar de “A caverna encantada”. “Acompanhava muito as produções nacionais e amo o SBT, então está sendo um sonho poder fazer parte disso”, acrescenta.

Voz em “Aladdin”

Antes de Pilar, a atriz interpretou Bia, protagonista que dá nome à série argentina de 120 episódios produzida pelo Disney Channel América Latina, além de ser a voz cantada da princesa Jasmine no live-action “Aladdin”. No longa, ela gravou a música “Ninguém me cala” nas versões em português e espanhol.



Agora, a mineira é uma das protagonistas de “A caverna encantada”. No folhetim de Iris Abravanel, que vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, Pilar é uma das principais personagens do núcleo adulto.



“Me identifico com a Pilar em vários aspectos”, diz Isabela. “Ela é firme, cheia de fé e muito fiel a seus princípios. Pilar não tem medo de brigar quando vê alguma injustiça e jamais se cala. Ao mesmo tempo, é sonhadora, honesta e paciente.”

“A caverna encantada” acompanha a saga de Anna (Mel Summers), menina de 7 anos, dona de espírito aventureiro. Ela precisa se separar do pai e, por isso, é enviada ao colégio interno Rosa dos Ventos. No local, ela conhece Pilar, personagem que assume o papel de amiga e guardiã da pequena.

Na Disney

Isabela Souza iniciou sua trajetória no teatro, aos 16 anos. Em 2017, fez sua estreia na TV com a série “Juacas”, seu primeiro trabalho para a Disney.



“Já havia feito outros testes para a Disney, mas ‘Juacas’ foi o primeiro em que passei. Pouco tempo depois, quando terminei de gravar a primeira temporada da série, surgiu a oportunidade de fazer um teste para ‘Bia’, projeto na Argentina. Foi aí que comecei a estudar muito espanhol. Mudei o idioma do telefone e tudo a que assistia era nessa língua. Fiz o teste e meses depois recebi a notícia de que tinha passado”, conta.



Apesar de estar habituada a séries que contam com um grande número de episódios, a mineira destaca o ritmo acelerado das novelas feitas no Brasil.



Em “A caverna encantada”, ela grava de segundo a sábado. Conforme Isabela Souza, são cerca de 20 cenas por dia. Apesar de sua personagem Pilar não estar em todas elas, a artista diz que é uma rotina corrida.



“Tivemos só duas semanas de preparação antes de começarem as filmagens”, conta. “Foi prova de figurino, corte de cabelo, gravação e estreia. É tudo muito rápido. Com as séries não é assim. São meses de preparação e caracterização. Gravamos tudo primeiro para depois ir ao ar. ‘Uma garota comum’, outra série da Disney, eu gravei há dois anos e ainda não estreou. A questão do tempo é muito diferente dos outros projetos em que já trabalhei.”

Alegria nos bastidores

Mesmo com a agenda cheia, a atriz ressalta que a diversão toma conta dos bastidores da nova novela do SBT/Alterosa, sentimento proporcionado pela animação das crianças do elenco.



“Eles são ligados no 220”, diverte-se Isabela. “Estão sempre animados, prontos para brincar e dançar.”

Entre os membros do núcleo adulto, Isabela revela a alegria por contracenar com Rosi Campos, atriz que interpretou Morgana no programa infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”, na década de 1990, produção da TV Cultura. Em “A caverna encantada”, Rosi é Shirley, uma detetive particular.



Além da presença no novo folhetim do SBT/Alterosa, Isabela tem dois outros trabalhos já gravados que aguardam data de estreia. Em “Uma garota comum”, também da Disney, ela enfrenta o desafio de interpretar sua primeira antagonista. Já em “Amor da minha vida”, série do Star +, a artista contracena com Bruna Marquezine.

“A CAVERNA ENCANTADA”



De segunda a sexta, às 20h45, no SBT/Alterosa. Episódios disponíveis também na plataforma Disney+.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro