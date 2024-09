Na contramão do sucesso da 27ª Bienal do Livro de São Paulo, realizada entre os dias 6 e 15 deste mês no Distrito Anhembi, a edição de 2024 da Bienal Mineira do Livro foi cancelada.



O evento paulista atraiu mais de 700 mil visitantes e teve faturamento 83% maior em relação à edição anterior. Para se ter uma ideia, a Companhia das Letras, uma das principais editoras do país, divulgou que esse foi o maior evento de vendas da história do grupo editorial, já a Rocco viu as vendas crescerem 87%.



Em Belo Horizonte, a organização da sétima edição da Bienal Mineira do Livro, feita pela Câmara Mineira do Livro e pela empresa HPL, previa a realização do evento entre setembro e outubro. No entanto, um comunicado divulgado na manhã dessa segunda-feira (16/9) no Instagram oficial da Bienal Mineira do Livro, anunciou o adiamento do evento para o primeiro semestre de 2025.



De acordo com a nota, questões financeiras impactaram diretamente a decisão. "O adiamento se faz necessário em função de fatores que influenciam diretamente a organização e a qualidade do evento, entre eles, a indefinição quanto à liberação dos recursos do patrocinador máster, prevista agora para o final de novembro de 2024. Além disso, entendemos a necessidade de oferecer mais tempo para que visitantes, expositores e parceiros possam se preparar adequadamente, adquirindo estandes e organizando suas participações”, informou o texto.



A divulgação da Bienal Mineira nas redes sociais estava ativa desde o início deste ano, e a decisão divulgada hoje desagradou muitos leitores que esperavam um evento à altura dos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro na capital mineira. Problemas relacionados ao patrocínio não são novidade para o evento, que já foi cancelado em 2018 por razões financeiras e comerciais, ficando seis anos sem edições presenciais – período agravado pela pandemia de COVID-19.



Sem resposta



Nos comentários da publicação, parte do público manifestou insatisfação com a realização da última edição da bienal, em 2022, no estacionamento do BH Shopping. No post, é possível ler alguns pedidos de retorno do evento ao Expominas, que foi sede das edições que aconteceram entre 2010 e 2016.



Outra preocupação demonstrada pelos leitores foi o possível conflito de datas com outros grandes eventos literários, como a Feira do Livro da UFMG e a própria Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que acontecem em março e junho, respectivamente.



Ao final da nota, a organização da Bienal Mineira prometeu novidades. "A 7ª Bienal Mineira do Livro trará um novo conceito, com uma programação robusta e diversificada, reunindo editoras, distribuidoras, livrarias e autores de todo o Brasil. Estamos certos de que, juntos, faremos em 2025 uma Bienal ainda mais forte e representativa para o mercado editorial de Minas Gerais e de todo o Brasil."



Procurada pelo Estado de Minas, a Câmara Mineira do Livro não se pronunciou até o fechamento desta edição.