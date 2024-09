Do encontro fortuito de dois casais europeus numa viagem de férias pela Itália vem a sequência desconcertante de vergonhas alheias, diálogos passivo-agressivos e o temor diplomático de desagradar ao outro. A partir de trivialidades cotidianas se constrói o suspense dinamarquês "Gæsterne", de Christian Tafdrup, numa alegoria de choques culturais e manias individuais que culmina num pesadelo niilista e violento. O filme, lançado em 2022 sob título internacional "Speak no evil", gerou reações de choque por onde passou – para mal e para bem.



Uma situação hipotética permite vislumbrar o produtor americano Jason Blum assistindo a "Gæsterne" e tendo a ideia de que aquele enredo lhe interessa, mas não a conclusão, brutal e amoral demais para determinados padrões dos filmes de terror realizados pela produtora Blumhouse. A proposta de refilmagem é feita sob a condição de manter o enredo e alterar o desfecho. Seja assim ou não, fato é que "Não fale o mal" chega aos cinemas dois anos depois de sua versão original contendo a mesma casca, mas com filosofias e estilo diferentes.

Menos importante do que fazer comparações superficiais é detectar a que tipo de espírito um e outro pertencem. A agilidade com que a refilmagem foi feita transmite a ideia de uma pressa desmedida, mas ambos os filmes se distanciam em termos de objetivos e sensações a partir de um mesmo material, o que acaba por justificar a pressa. Mais que um remake, "Não fale o mal" soa como uma resposta norte-americana a "Gæsterne", literalmente se apropriando do objeto ao qual está reagindo.

A adaptação do roteiro e direção são assinados pelo inglês James Watkins, cujo trabalho mais conhecido é "A mulher de preto", com Daniel Radcliffe, de 2012. No lugar do torpor crescente a contaminar cada cena da versão dinamarquesa, Watkins opta por, desde o princípio, explicitar a esquisitice de Paddy, papel assumido por James McAvoy com hipnótica e expressiva desenvoltura.



Só de olhar o pôster de "Não fale o mal" o espectador está avisado de que aquele homem representa alguma ameaça, no que transfere a perturbação contextual de "Gæsterne", no qual a malignidade podia estar em qualquer canto, a uma personalização do mal, agora concentrado num único tipo. Paddy é a encarnação do bronco falsamente gentil, que seduz pela impetuosidade projetada das frustrações e condescendências do casal Ben, vivido por Scott McNairy, e Louise, papel de Mackenzie Davis. A premissa é a do casamento em crise chacoalhado pela aventura imprevisível de estar num núcleo similar aparentemente melhor formatado, com homem, mulher e criança, o que pode servir de luz a uma reconciliação.



Conservadorismo

A reforma familiar vira a chave de apreensão de "Não fale o mal", inclusive na maneira como um terço dos acontecimentos se afasta radicalmente de "Gæsterne". A guinada e seus resultados narrativos são tão díspares, ao mesmo tempo, tão escandalosos, que a sensação é de o filme de Watkins deliberadamente satirizar a matriz, num comentário invertido sobre as angústias entediantes de países nórdicos diante da constante defesa da família, tão batida pelo cinema norte-americano.

O efeito disso é a agitação estética desesperada em se fazer presente e a banalidade a dominar mais que folhapress o impacto. Poucas surpresas vêm da trama pensada para surpreender, já que a articulação é toda feita para o rearranjo um tanto conservador e previsível do conceito de família. Se "Gæsterne" é um filme que parece ter sido gerado no inferno e lá querer ficar, "Não fale o mal" assume, um tanto sem expressividade, o bastião da limpeza e redenção que acredita necessários a um determinado status quo tipicamente americano. (Marcelo Miranda)



“NÃO FALE O MAL”

Direção de James Watkins. Com James McAvoy, Mackenzie Davis, Scott McNairy. Em cartaz nas redes Cineart e Cinemark. Classificação: 18 anos.