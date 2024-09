Tem mineiros na “Premiére Brasil” do Festival do Rio 2024. Entre os longas de ficção que disputarão o Troféu Redentor estão “Baby”, de Marcelo Caetano, e “O silêncio das ostras”, de Marcos Pimentel. Outros 49 filmes nacionais concorrem em várias categorias. “O silêncio das ostras”, que estreia no evento carioca, é protagonizado pelos mineiros Bárbara Colen, Sinara Teles, Adyr Assumpção e Luana Melgaço, além da atriz paulistana Lavínia Castelari.





“Baby”, segundo longa de Marcelo Caetano, foi exibido em maio na Semana da Crítica de Cannes. O elenco traz João Pedro Mariano, de Guaxupé, e Ricardo Teodoro, de Governador Valadares, que ganhou o prêmio de ator revelação no festival francês.



NO CAIS DO PORTO



A 26ª edição do festival será aberta em 3 de outubro, no Armazém da Utopia, no Cais do Porto do Rio de Janeiro, com as mostras “Competição oficial” e “Novos rumos”. Destacam-se também as seleções especiais “Hors concours”, “Retratos” e “O estado das coisas”. Com cinco mil metros quadrados, a sede do evento vai abrigar encontros e debates destinados ao público, além do RioMarket, área destinada ao mercado e aos negócios.



"TELEGARRAFAS"

Meryê Paraguassu, de 9 anos, e sua família, pertencentes à etnia guarani mbya, de Ubatuba (SP), estão confirmadas na abertura da exposição “Telegarrafas”, sobre a preservação das águas, que começa em 1º de outubro na Galeria Mari’Stella Tristão, no Palácio das Artes. A garota é uma das protagonistas da mostra idealizada por Igor Amin, do Instituto Mundos, empresa social focada no desenvolvimento de projetos de educação, audiovisual e da natureza. Também estarão lá crianças ribeirinhas do Médio Jequitinhonha, moradores da comunidade quilombola de Vila Nova, em São Gonçalo do Rio das Pedras, e a família da bonequeira Dona Izabel (1924-2014), de Itinga, famosa ceramista do Vale do Jequitinhonha.

Criada em BH, a peça "Janeiros" estreou em 2016 Davi Mello/divulgação

CARROÇA DE MAMULENGOS



Com 47 anos de estrada, a Carroça de Mamulengos, uma das mais importantes companhias de teatro de bonecos do país, chega ao CCBB-BH no sábado (21/9). Na bagagem, tradições, culturas e belezas de muitos Brasis. Serão 20 artistas no palco, todos da mesma família, entre avós, filhos, genros e netos. Parte desta caminhada será contada na “Mostra Carroça de Mamulengos – Três gerações de arte brincante”, inédita em Minas.

***





Até 20 de outubro, aos sábados e domingos, o grupo vai apresentar três espetáculos – “Histórias de teatro e circo”, “Janeiros” e “O babauzeiro” –, além de comandar seminário e oficina. A programação completa pode ser conferida no site ccbb.com.br/bh.



AMOR POR BH

“Belo Horizonte faz parte do nosso caminho desde sempre”, conta Maria Gomide, filha mais velha dos fundadores da Carroça de Mamulengos – o bonequeiro e compositor Carlos Gomide e a atriz Shirley França. “Temos um carinho enorme por BH, cidade que escolhemos para morar entre 2015 e 2017, onde formamos laços profundos de amizade. Foi em Belo Horizonte que criamos a peça ‘Janeiros’, ao lado do ator Rodolfo Vaz. Com ‘Janeiros’, que estreou em 2016, levamos um pouquinho da nossa história em Minas para o Brasil. Oito anos depois, ela volta à cidade”, diz Maria.