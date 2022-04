Carroça de Mamulengos começa sua turnê 'ferroviária' por Minas

Cia. Carroça de Mamulengos está na estrada há 45 anos (foto: Txai Nunes/divulgação)

A Cia. Carroça de Mamulengos, formada pela família Gomide e há 45 anos em itinerância ininterrupta, fará turnê com a peça “Janeiros” por 10 cidades mineiras cortadas pela Estrada de Ferro Vitória-Minas. O espetáculo, com direção de Rodolfo Vaz, foi criado durante o período em que o grupo se fixou em Minas, em 2014.



“É um espetáculo montado com a criatividade mineira. A equipe de criação é toda mineira. Por isso, é uma peça meio bucólica, barroca. Os figurinos e cenários trazem a ideia das montanhas e percursos característicos do estado”, diz Maria Gomide, integrante da Carroça, que assina a dramaturgia em parceria com Raysner de Paula.





A peça conta e canta a trajetória da família em suas itinerâncias pelo Brasil. Aborda a passagem do tempo, os desafios de perseverar e manter uma companhia de teatro por tantos anos. O grupo foi criado em Brasília, mas atualmente tem residência no Cariri cearense e roda o país com espetáculos inspirados na cultura popular. A turnê começa no dia 26 e passa por Periquito, Tumiritinga, Naque, Belo Oriente, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Nova Era, Antônio Dias, Bela Vista de Minas e João Monlevade.

Diego Tardelli com a filha Pietra na hora da valsa (foto: TOUJOURS/DIVULGAÇÃO) DEBUTANTE

FESTA DE PIETRA

Naturalmente, os pais têm motivos de sobra para comemorar os 15 anos de uma filha. Mas agora, depois de dois anos de pandemia, quando os encontros sociais foram reduzidos drasticamente, a emoção se potencializa. Ver a filha Pietra realizar o sonho planejado há alguns anos, depois de tanto tempo sem poder se reunir com os amigos, tornou a data ainda mais especial para a designer Linda Martins, mãe da aniversariante. “Foi um dia ainda mais especial”, diz.

Pietra entre a mãe, Linda, o irmão, Dieguinho, e o pai, Diego Tardelli (foto: TOUJOURS/DIVULGAÇÃO)





Ferrugem: a surpresa (foto: TOUJOURS/DIVULGAÇÃO) Linda gosta e sabe como organizar uma festa, mas precisou ser ágil para realizar em apenas dois meses a comemoração que reuniu 200 convidados na Casa Tua. Como a procura por datas está em alta, havia apenas duas opções: no sábado passado, data do aniversário de Pietra, ou no final de agosto. O jeito foi correr. E deu certo.A aniversariante dançou a valsa com o pai, Diego Tardelli; o padrinho, Claudinei Borges; o irmão, Diego Tardelli Filho; e o príncipe Pablo. O ponto alto foi a surpresa organizada pelo pai, que presenteou a filha com show de Ferrugem.

TRANSGÊNERO

INCLUSÃO E CAPACITAÇÃO

Para debater o processo de inclusão e capacitação de pessoas trans no mercado de trabalho, o Shopping Cidade e a ONG TransVest, com apoio do Senac, Cineart e da ONG Fa.vela, promovem o programa TRANSformando. As inscrições on-line são gratuitas. Serão dois dias (27 e 29 de abril) de palestras, com participação de Walkiria La Roche; da pedagoga e professora de MBA em gestão de pessoas da Faculdade Senac e da Faculdade de Sabará Carla Kirilos; da diretora-presidente do Fa.vela, Tatiana Silva; e da assistente de projetos da ONG, Lavínni Morais.





OOP

SELO DA MSK RECORDS

A Orquestra Ouro Preto (OOP) se une à Musickeria na criação de mais um selo da MSK Records, que pretende lançar álbuns ao vivo de concertos e projetos da OOP. O regente Rodrigo Toffolo destaca a importância da expertise para quebrar paradigmas com ousadia e ineditismo. “Existe grande consonância entre as equipes, todos acreditamos no poder transformador da música”, afirma. Para Luiz Abreu, diretor de marca e comunicação da orquestra, o trabalho conjunto “vai acelerar o processo de democratização da música de concerto”.