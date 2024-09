Três bares belo-horizontinos são finalistas do concurso nacional Melhores da Taça, que vai contemplar os principais nomes no segmento de bares e bebidas do Brasil. Depois de escolhidos por especialistas do ramo, agora é a vez da votação pública no site da revista Prazeres da Mesa.

Estão concorrendo o Cabernet Butiquim, na categoria Melhor bar de vinhos; Pirex, como Melhor bar do Sudeste; e Lamparina, com o coquetel Calma nervo, na categoria Melhor drinque com cachaça. Minas Gerais também está na disputa de Melhor loja de vinhos, com a Casa Geraldo Vinhos Finos; Melhor cervejaria, com a Koala San Brew; e Melhor chope, com o ZalaZ.

• DEBATE

Beth Fleury, Lúcia Afonso, Sonia Queiroz e Thais Guimarães são as convidadas da próxima edição do projeto Sábados Feministas, no sábado (21/9), realização do movimento Quem Ama Não Mata, na Academia Mineira de Letras (AML). Em comum, as convidadas têm o gosto pela poesia desde a infância e também a indignação com as injustiças sociais, transformada em sensíveis e subversivos versos.

O evento começa às 10h, na sede da AML, na Rua da Bahia, 1.466, Lourdes.

Agostinho Neves, coronel Giorgio Pizzani Trindade e Xavier Vieira, presidente da APPA, com o coronel Eduardo Scalzilli Pantoja e Guilherme Domingos, no Rio de Janeiro Poly Acerbi/Divulgação

• RECONHECIMENTO

O Exército Brasileiro prestou homenagem à Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – APPA Cultura & Patrimônio pelos serviços de preservação do patrimônio cultural. Atualmente, a organização social mineira sem fins lucrativos participa dos projetos de restauração do Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, e do Forte Coimbra, em Mato Grosso do Sul. Xavier Vieira e Agostinho Neves, presidente e vice-presidente/diretor jurídico da entidade, respectivamente, receberam o Diploma de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro. A solenidade foi realizada no Palácio Duque de Caxias, sede do Quartel-General do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro.

• HONRARIA

O Diploma de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro é concedido a personalidades e instituições civis, militares da reserva ou reformados e componentes das Forças Auxiliares que possuem elevado conceito na classe e na comunidade a que pertencem e, ainda, que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse do Exército. A honraria foi entregue pelo general Luciano Antônio Sibinel. Compareceram à solenidade o coronel veterano Eduardo Scalzilli Pantoja e o coronel Giorgio Pizzani Trindade. Os três militares integram a diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército.