Sexta-feira (20/9)

Começar a semana com algo que não faz parte da rotina é, no mínimo, curioso. Nesta sexta-feira (20/9), o duo A Corda em Si apresenta, às 20h, o espetáculo “LivreMente”, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). A apresentação, que faz parte do Festival Acessa, é um show musical em total escuridão, com audiodescrição e adaptações no espaço, valorizando a percepção auditiva. Os ingressos gratuitos podem ser retirados 30 minutos antes do espetáculo, na bilheteria do Sesc Palladium ou pelo site Sympla (um par por pessoa). O Acessa, que segue até 29/9, é referência em arte e cultura DEF (produzida por pessoas com deficiência) e busca promover a acessibilidade e a valorização da diversidade.



Sábado (21/9)

Para quem gosta de samba e pagode retrô, sábado (21/9), às 16h, é dia de curtir a banda Trem dos Onze, no Alpendre (Rua Mármore, 70, Santa Tereza). No repertório, canções de Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Djavan, Grupo Revelação e outros nomes da MPB. O DJ Tilulu também promete animar a pista. Ingressos no Sympla, a R$ 30.



Domingo (22/9)

Todo dia é dia de teatro, mas domingo (22/9) tem programação especial para a garotada. A vida de Luiz Gonzaga, atração do projeto Diversão em Cena, é tema do musical "Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para crianças!", que será apresentado às 17h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos à venda no site Eventim custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Com direção de Diego Morais, o espetáculo conta passagens da infância do Rei do Baião no interior do Nordeste. A descoberta do amor do jovem Luizinho (Pedro Henrique Lopes) por Nazarena (Aline Carrocino), filha de um coronel que não permite o namoro deles, é o ponto alto da história. O espetáculo faz parte do projeto Grandes Músicos para Pequenos, criado pela produtora Entre Entretenimento, com o objetivo de levar para os palcos nomes importantes da cultura brasileira em montagens que mesclam biografia e canções do artista escolhido.



Segunda-feira (23/9)

Quem é apaixonado por literatura brasileira não pode perder a mostra que reúne cartas trocadas entre Fernando Sabino (1923-2004) e Mário de Andrade (1893-1945), em exposição pela primeira vez em Belo Horizonte, no pilotis da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1.690, no Santo Agostinho), das 9h às 18h. Guardados por décadas pela família de Sabino, os documentos revelam o início de uma amizade que começou em 1942, depois que Mário de Andrade leu o primeiro livro de Sabino, "Os grilos não cantam mais" e decidiu escrever ao autor. Nas primeiras correspondências, a conversa girava em torno das questões literárias e artísticas. Com o passar do tempo, as discussões pessoais foram mantidas, até a morte de Mário, em 1945. A correspondência entre os dois escritores está publicada no livro "Cartas a um jovem escritor e suas respostas", mas os originais nunca haviam sido exibidos. Painéis com informações biográficas e fotografias de Fernando Sabino também fazem parte da mostra. O acervo será doado para a Casa Mário de Andrade, em São Paulo, antiga residência de Mário de Andrade e centro de importantes encontros literários do modernismo brasileiro, em um compromisso firmado entre Bernardo Sabino e a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton, para preservar a história literária do país.



Terça-feira (24/9)

O baixista Vagner Faria faz apresentação especial, na terça-feira (24/9), no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários). Acompanhado por Christiano Caldas (piano), Renato Saldanha (violão e guitarra) e Arthur Rezende (bateria), Vagner grava ao vivo o álbum “Ilusões diárias”, revisitando seu repertório autoral com novos arranjos e novas versões. O disco é seu primeiro ao vivo e o quinto álbum autoral. A casa abre às 19h, e as apresentações serão às 20h e às 21h30. Ingressos a R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa).



Quarta-feira (25/9)

O Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete, vai se transformar, na quarta-feira (25/9), em pré carnaval. Nove meses depois de sua mais recente apresentação em Belo Horizonte, Saulo Fernandes volta para cantar ao lado da Orquestra Opus. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).



Quinta-feira (26/9)

Um dos nomes mais importantes da música brasileira, Fagner faz, nesta quinta-feira (26/9), o segundo de dois shows em Belo Horizonte, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537321, Centro). No dia anterior, o show será no teatro Francisco Nunes. Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão à venda no site Eventim. No repertório, sucessos como “Canteiros”, “Fanatismo”, “Mucuripe”, “Revelação”, “Jura Secreta”, “Noturno”, “Deslizes” e “Borbulhas de Amor”, em versão acústica.