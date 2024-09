Música, teatro, oficina e esporte ocupam a Praça da Liberdade neste domingo (22/9), das 9h às 13h. As atividades gratuitas fazem parte do Quintal do Memorial, uma das ações do projeto Memorial Vale Itinerante.



“Como o nosso edifício sede está fechado para reformas e revitalização, o Memorial Vale Itinerante tem o papel de levar as ações do museu para outros espaços da cidade e do estado. A exposição ‘Extraordinário universo de Leonardo da Vinci’, por exemplo, está em cartaz no Espaço 356, e o Quintal do Memorial, que acontece neste domingo, vai ser realizado nas proximidades do nosso prédio”, afirma Wagner Tameirão, gestor do Memorial Minas Gerais Vale. “A programação do ‘Quintal’ foi pensada para atrair toda a família e os transeuntes da Praça da Liberdade”, diz.



As atividades deste domingo dialogam com o mote “Museus, acessibilidade e inclusão”, temática escolhida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para a Primavera dos Museus 2024.

A ação anual do órgão vinculado ao Ministério do Turismo visa incentivar espaços culturais brasileiros a realizar agendas especiais durante a virada da estação. Neste ano, o tema escolhido destaca o papel dos museus na promoção de atividades que sejam acessíveis e inclusivas para todos os públicos.



Inclusão

“Pensando nesse tema, nosso Educativo preparou atividades que reforçam práticas de inclusão. Um exemplo é a oficina ‘Pintando corpos, celebrando diferenças’. Nela, o público pode explorar a diversidade de corpos e identidades físicas”, aponta Tameirão.



Além da oficina, atletas da Associação Paradesportiva e Esportiva de Belo Horizonte (Apebh) chegam à Praça da Liberdade para apresentar a bocha paralímpica. O esporte realizado por pessoas com deficiência motora consiste no arremesso de bolas coloridas o mais próximo possível de uma bola branca, também chamada de “bolim”.



“A bocha paralímpica é a modalidade pioneira da Apebh. Apesar de ser voltada para pessoas com deficiência física, o público presente também vai poder participar”, diz Tameirão.



A Apebh foi fundada em 2012 por profissionais de educação física que atuaram juntos no programa Superar, projeto voltado à prática esportiva de pessoas com deficiência realizado pela prefeitura de Belo Horizonte. A Associação surgiu a partir do desejo dos profissionais de levar os atletas que treinavam também às competições esportivas.

Bocha paralímpica



“Além de treinarem regularmente durante a semana com a Apebh, os atletas participam de competições regionais, estaduais e nacionais. As competições são uma forma não só de demonstrar todo o seu aprendizado, mas também para buscar medalhas e até conseguir a bolsa atleta, recurso que podem usar para contribuir com a família e comprar medicações”, conta Igor Oliveira, um dos diretores da Associação.

Conforme Oliveira, a presença em eventos culturais como o Quintal do Memorial é importante para que o público conheça as modalidades paralímpicas. Além da bocha, a Apebh coordena treinos de goalball, patinação, tênis de mesa e vôlei sentado.



“Acabamos de passar pelas Paralímpiadas, um momento muito importante, em que os atletas com deficiência ganham destaque, embora infelizmente não tanto quanto os atletas olímpicos”, comenta o diretor. “Nos últimos anos, o esporte paralímpico vem obtendo grandes resultados, mesmo que o recurso destinado a ele seja inferior.”



A programação do Quintal conta ainda com a presença de Bella la Pierre, que atuará como mestre de cerimônia e DJ do evento, trazendo repertório voltado ao público infantil. O espetáculo “Três fadas moribundas”, por sua vez, combina humor e brincadeira, ao discutir sustentabilidade e ancestralidade com base nas ideias de Ailton Krenak. A peça lúdica tem direção de Joyce Malta e texto de Byron O'Neill.

Por fim, a partir das 11h, o workshop “Mobri: brinquedos de papelão” conscientiza a respeito da importância da sustentabilidade, enquanto propõe unir crianças e adultos na tarefa de construir uma cidade em miniatura.



Programação de hoje

9h - Bella la Pierre (DJ e mestre de cerimônias)

9h30 - Bocha Paralímpica e oficina “Pintando corpos, celebrando diferenças”

11h - Espetáculo “Três fadas moribundas” e workshop “Mobri: brinquedos

de papelão”

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes



“Quintal do Memorial”



Neste domingo (22/9), das 9h às 13h, na Praça da Liberdade. Acesso gratuito.