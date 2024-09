Com mais de 12 milhões de seguidores no TikTok e vencedora do prêmio Entregou Tudo Na For You, da primeira edição do TikTok Awards, em 2021, a atriz mineira Bárbara Coura, de 23 anos, se prepara para lançar seu primeiro filme nos cinemas, no dia 17 de outubro.

No longa “Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios”, derivado da premiada série infantil "Escola de Gênios" (Gloob), dirigido por João Daniel Tikhomiroff ("Besouro"), Bárbara interpreta a androide da matemática Sophie Germain, que vive no Laboratório Perfekta, paraíso de robôs e androides, junto de outros gênios da humanidade, como Isaac Newton (Roberto Birindelli), Nikola Tesla (Hugo Gallo), Beethoven (Daniel Dantas), Machado de Assis (Heraldo Firmino) e Santos Dumont (Marcos Lanza).



• SONHO REALIZADO

"Interpretar o papel foi muito divertido! Eu sempre quis interpretar nos cinemas e foi um grande desafio para mim. Meu primeiro filme foi a realização de um sonho. Ao mesmo tempo em que foi legal, também foi desafiador. Fazer um personagem que é muito diferente de mim, de uma época diferente, que falava uma língua diferente... Eu nunca tinha feito. Estou muito empolgada para que as pessoas conheçam meu personagem e vejam esse filme que foi feito com tanta tecnologia envolvida. Inclusive, quero levar minha família e amigos ao cinema para verem!", comenta Bárbara.



• ESCOLA DE GÊNIOS

O filme acompanha a saga dos jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo), que precisam salvar a memória do robô Einstein, o mais antigo da Escola de Gênios, e o levam para ser tratado por Édison Thomas (Romulo Estrela), renomado cientista e dono de Perfekta.

Com roteiro de Ângela Fabri, criadora da série, e David França Mendes, e trilha original de Diogo Poças, “Perfekta” tem produção da Mixer Films, em coprodução com a Globo Filmes e o Gloob, e distribuição da Imagem Filmes.



• BALANÇO

Os números da Casacor Minas 2024 comprovam que esta 29ª edição da mostra foi um dos maiores sucessos dos últimos tempos. Ao longo de 52 dias de mostra, passaram pelo Espaço 356 mais de 40 mil pessoas. Foram realizados, ao todo, 190 eventos dentro da mostra mineira, que contabilizou um elenco de 97 profissionais e a participação de 180 empresas.

Além disso, a Casacor Minas deixará um legado no espaço, com alguns ambientes que serão integrados ao Espaço 356, como a Cozinha Marble, Perfumaria, Barbearia e o complexo que inclui Spa, Esmalteria e Estúdio de Pilates.



• CUMBUCCA

Depois do sucesso conquistado logo na primeira edição, no ano passado, o Prêmio Cumbucca de Gastronomia está de volta. A cerimônia de entrega da premiação está marcada para o dia 5 de dezembro, no Palácio das Artes, com apoio da Secult e transmissão ao vivo pela Rede Minas de Televisão.

Uma das novidades deste ano é que o prêmio contará com novas categorias, distribuindo cerca de 50 premiações, selecionadas por meio de um corpo de jurados convidados, além da participação do público, por meio de votação popular. Além dos prêmios, o Cumbucca conta com um guia gastronômico da cidade, que neste ano tem curadoria assinada pela jornalista Celina Aquino, do Estado de Minas. A curadoria do prêmio é assinada por Marcelo Wanderley, Eduardo Girão e Márcia Martini.