O projeto Garagens Periféricas celebra 10 anos de atividade e, para comemorar a década de riso, desembarca neste sábado (21/9), às 19h30, na Rua Frei Orlando, nº 148, no Bairro Caiçaras. Na bagagem, o espetáculo “Varietê no garagê!”, que traz números circenses e cenas diversas, incluindo artistas de gênero não-binários.

Nestes 10 anos de atividade, o projeto visitou mais de 10 garagens (os moradores abrem as portas de suas garagens para receber os artistas) e foi assistido por mais de 6 mil pessoas, que desfrutaram da graça de palhaços e palhaças durante os cortejos e apresentações.

Para o idealizador Cícero Silva (Palhaço Titetê), o objetivo da iniciativa é inaugurar espaços não convencionais para apresentações de espetáculos circenses, além de atender um público que não tem acesso à cultura.

Nesta edição, foram incluídos 14 artistas, entre eles, palhaços 60+ e palhaços trans, que se dividem em cinco roteiros diferentes.

No próximo domingo (29/9), às 10h, o Garagens chega ao Bairro Nazaré (Rua Sócrates, 626), com o espetáculo “Vê se não me amola”, que mescla palhaçaria clássica, contemporânea, habilidades e técnicas circenses.

Todos os espetáculos são de classificação etária livre, com entrada gratuita e duração de 60 minutos. Informações: @cicerohsilva e @atelietiteteonde (Instagram).