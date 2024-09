Lea Maria leva o stand up "À brasileira" ao Centro Cultural Unimed-BH Minas, no maior show da humorista no estado



A alemã mais brasileira da internet, Lea Maria, chega a Belo Horizonte com seu show de stand up “À brasileira”. Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, Lea, que chegou ao Brasil em 2017 para estudar antropologia, alcançou a fama em 2021 por meio de seus vídeos de humor, nos quais compartilha o olhar sobre comportamento brasileiro visto de uma perspectiva estrangeira.



O sucesso digital a levou ao mundo da comédia, e ela agora percorre o país com suas apresentações. O show de hoje (21/9), às 21h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, será o maior da carreira da humorista em território mineiro com uma plateia de 600 pessoas.

Lea compartilha que sua adaptação à cultura brasileira foi cheia de desafios. "Meu processo de adaptação foi bem complicado. Passei por todos os perrengues que você pode imaginar", relata. Sem saber falar português no início, a comediante conta que se sentia como uma criança ao tentar se comunicar.



Choque cultural

Até hoje, ela diz ter dificuldade em compreender certas sutilezas culturais. “Quando as pessoas te convidam para ir na casa delas eu nunca sei se elas realmente querem que você vá ou não”, brinca. Além disso, a diferença na relação dos brasileiros e dos alemães com a pontualidade também foi um choque para ela. "Aqui é normal se atrasar 10, 15 minutos. Tive que aprender a planejar esse tempo extra nos meus compromissos.”

A inspiração para o show “À brasileira” veio a partir dessas histórias engraçadas e confusas que Lea vivenciou durante sua adaptação no país, onde vive há sete anos. "Meus amigos sempre falavam que meus perrengues dariam um show de comédia. Foi assim que tudo começou", conta. Ela já está na estrada com suas apresentações há mais de dois anos e agora se prepara para gravar um especial de comédia em outubro.



No espetáculo, a alemã relembra momentos curiosos de sua vivência no Brasil. "Logo que cheguei, fiquei impressionada com coisas que você só vê aqui, como ligar a TV de manhã e ver uma mulher tomando café com um papagaio", brinca. Ela relembra que sua vinda ao país inicialmente foi para fazer um intercâmbio na USP e acabou permanecendo no país. “Na faculdade, eu tinha essa busca por entender de onde vem a felicidade do brasileiro. Com o tempo, percebi que vocês conseguem achar humor em tudo”, conta.



Atualmente, Lea mora em São Paulo, mas está planejando se mudar para o Rio de Janeiro. Apesar de apreciar as oportunidades profissionais da capital paulista, diz sentir falta de estar mais próxima da natureza. "Já me abrasileirei em algumas coisas, como tomar banho todos os dias", comenta, rindo. Contudo, ela admite que ainda se sente estrangeira em certas situações, especialmente quando surgem referências culturais com as quais ela não está familiarizada. "Isso sempre vai existir, porque não cresci aqui”, diz



Por fim, Lea destaca sua relação especial com Belo Horizonte. "Os melhores shows que fiz foram em BH. A plateia é incrível e, desta vez, vai ser o meu maior show na cidade. Estou muito ansiosa.”



“LEA MARIA – À BRASILEIRA”

Sábado (21/9), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes). Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do local. Setor 1 R$ 30 e Setor 2 R$ 50 (inteira).