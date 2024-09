Evento que se consolidou como um marco das artes cênicas em Minas Gerais, gerando vários frutos, o Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto chega à sua 25ª edição a partir deste sábado (21/9). A programação se estende até o próximo dia 28, no Galpão Cine Horto e seus arredores, no chamado Corredor Cultural Leste (no qual também estão a Gruta e o Teatro 171), com trabalhos de vários estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Amazonas, além de Minas Gerais.



Neste primeiro fim de semana, as atrações são gratuitas, com retirada de senhas via Sympla. Entre os dias 24 e 27, os ingressos para as Cenas de Palco custam R$ 30 (inteira). A programação está dividida em módulos: Cenas de Palco, Cenas de Rua, Cena-Espetáculo, Cena-Escola, Rolês, Boteco Crítico, focado em debates, e o Baile de 25 Anos, que marca o encerramento do evento com a Orquestra Mineira de Brega e a DJ Black Josie.

O tema da edição comemorativa é “A prata da casa”. Diretor do Galpão Cine Horto, Chico Pelúcio explica que ele alude ao caráter formador e fomentador do centro cultural ao longo dessas duas décadas e meia. Ele diz que há, também, um paralelo com as bodas de prata comemoradas por quem tem 25 anos de casamento.

“São 25 anos de história de um dos festivais de teatro que, talvez, mais fomentou, apoiou e incentivou produções investigativas no Sudeste do país. Por priorizar e incentivar artistas de BH e Minas Gerais, o Cenas Curtas é o encontro teatral que mais forma grupos, estimula a criação de novos espetáculos, acolhe a pesquisa e, por isso, é o que mais influencia e afeta positivamente o teatro da capital mineira. Acolhemos e instigamos o risco e o erro como caminho para o novo”, ressalta.



As Cenas de Palco constituem o principal módulo do festival, reunindo peças com duração máxima de 15 minutos cada, que se inscreveram e foram selecionadas por uma comissão formada por artistas do Galpão Cine Horto e especialistas da cena na capital. As Cenas de Rua retornam nesta edição, recuperando uma tradição do Grupo Galpão e do Cine Horto de dialogar com o espaço urbano e, especialmente, com o Corredor Cultural Leste.

Com proposta similar, os Rolês são intervenções artísticas que acontecem nos arredores do Cine Horto, após as apresentações das Cenas de Palco. O Cena-Espetáculo traz quatro cenas curtas selecionadas por uma curadoria. Uma delas será a escolhida para receber apoio financeiro e logístico do Galpão Cine Horto para continuar sua pesquisa e se tornar um espetáculo em 2025.



Novo módulo

A Cena-Escola é a novidade desta 25ª edição do festival, trazendo cenas convidadas de quatro escolas técnicas profissionalizantes de teatro da cidade: Cefart, T.U., CICALT e PUC-Minas. O Boteco Crítico, parceria com o site/programa Horizonte da Cena, compreende os “Debates do dia seguinte”, espaço de troca, descontração e reflexão sobre as cenas apresentadas na noite anterior, com a participação dos artistas e do público.



Pelúcio diz que o critério de seleção obedece ao conceito que orienta o festival desde sua primeira edição, de ser um espaço para o risco e para o erro. “Queremos provocar a pesquisa de linguagem, a inovação, então elegemos as propostas que apostam nesse caminho, que trabalham com a interseção de linguagens, que pensam o teatro com uma visão mais ampla”, destaca.



25º FESTIVAL DE CENAS CURTAS DO GALPÃO CINE HORTO

A partir deste sábado (21/9) até 28 de setembro, no Teatro Wanda Fernandes do Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto) e arredores. Senhas e ingressos para todos os dias podem ser retirados pela Sympla. Neste primeiro fim de semana, as atrações são gratuitas. Entre os dias 24 e 27, os ingressos para as Cenas de Palco custam R$ 30 (inteira).