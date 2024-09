Uma médica de 50 anos foi espancada pelo marido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele, que é advogado, agrediu a mulher na presença do filho de 11 anos do casal, que também foi arrastado ao tentar ajudar a mãe. O advogado não foi encontrado pela Polícia Militar.

O suspeito se irritou ao ver o filho desobedecendo à mãe, que o chamava para concluir os estudos. A mulher ficou indignada com a reação do marido, o que levou a uma discussão que culminou nas agressões.

Segundo o relato à polícia, a vítima recebeu socos e chutes, mesmo após ter caído no chão. Ela quebrou o nariz e alguns dentes.

Ao tentar proteger a mãe, a criança foi arrastada para a sacada do apartamento. O homem, de 42 anos, ainda pegou os celulares de toda a família antes de fugir.

A mulher foi atendida na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Roosevelt. Durante o atendimento, contou a médicos e policiais que é agredida há muito tempo e que, em uma ocasião, foi estuprada pelo marido. Em várias situações, relatou ter sido ameaçada de morte com uma arma de fogo.