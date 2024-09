Polícia apreendeu 20 sacolas de maconha e grande quantidade em dinheiro na casa do suspeito

Um homem, de 55 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (24/9), na rodovia estadual MG-381, em Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o suspeito foi abordado na altura do km 88 depois que os agentes receberam informações que um indivíduo usava um carro Volkswagen Up para fazer delivery de drogas.





Os policiais sentiram forte cheiro de maconha vindo de dentro do veículo e localizaram uma sacola de supermercado com grande quantidade da droga e uma balança de precisão.

A polícia foi até a casa do homem e lá localizou outras 19 sacolas com maconha dentro de uma geladeira e três frascos com sementes semelhantes à planta cannabis. Segundo o suspeito, o material era deixado na geladeira para manter a erva fresca.





Ainda na residência do homem, em uma cômoda, havia 58.124 dólares, 12 mil pesos paraguaios, 280 euros e R$ 22.252.

O homem, que já tem passagens por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.