Dois homens, de 17 e 22 anos, foram baleados quando soltavam pipa na noite dessa terça-feira (24/9), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas fazem parte do Gangue do Veta, no bairro Bom Jesus, e estão em guerra com a Gangue da Vila do Alvorada por disputa de ponto de tráfico de drogas.





Na noite de ontem, os dois jovens estavam soltando pipa no bairro Jardim Alvorada, onde foram surpreendidos por indivíduos armados. A polícia ainda encontrou uma arma artesanal com sete munições e um carregador.

O jovem de 22 anos foi atingido no abdômen e nos ombros e socorrido para o Hospital de Contagem. O adolescente foi atingido na nádega esquerda e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.