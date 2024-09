Um acidente envolvendo três ônibus do transporte público deixou ao menos oito feridos na manhã desta quarta-feira (25/9), na rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.





Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um corte no rosto. As outras sete vítimas estão sendo atendidas no local.

O acidente envolveu dois ônibus do transporte metropolitano e um municipal. Agentes da BHTrans estão no local e um reboque pesado foi acionado.

A rua Padre Pedro Pinto está com trânsito fluindo apenas no sentido centro de BH. No sentido contrário, está interrompido entre as ruas Domingos Grosso e Frederico Knipp. O desvio deve ser feito pela rua Domingos Grosso, Avenida Vilarinho, rua Capitão Nelson Albuquerque e Padre Pedro Pinto.