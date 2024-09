Um homem de 29 anos foi preso em flagrante ao tentar furtar uma hamburgueria no Centro de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (24/9).





O suspeito entrou no estabelecimento, localizado na Rua Santa Rita, após arrombar as grades dos fundos da loja. Ao perceber a chegada da Polícia Militar, ele se escondeu dentro de um freezer na tentativa de escapar.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PM, a mesma hamburgueria havia sido furtada no dia anterior, quando foram levados uma bicicleta, um celular, um notebook e cerca de R$ 3 mil em dinheiro. As autoridades suspeitam que o mesmo homem tenha cometido os dois crimes, já que as imagens das câmeras de segurança mostram características semelhantes.





No caso registrado na terça-feira, nada foi levado, pois a Polícia Militar chegou rapidamente ao local, logo após a invasão do assaltante. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigação.