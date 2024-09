Um homem foi preso nessa terça-feira (24/9) por furto de celular em uma igreja em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O suspeito aproveitou que a vítima estava rezando para efetuar o crime.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as imagens de monitoramento interno da igreja e de outros locais próximos mostraram toda a ação do homem. Ele entra no santuário, senta-se atrás da vítima e furta o celular de dentro da bolsa.

O autor foi localizado na cidade de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, e preso em flagrante. Ele assumiu que teria passado o celular para um segundo suspeito.



Os autores foram presos e encaminhados para a delegacia. O celular foi recuperado.