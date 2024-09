MPMG investiga influenciadores por lavagem de dinheiro no Norte de Minas

Um casal de influenciadores de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, é alvo de uma operação do Ministério Público (MPMG), deflagrada na manhã desta quarta-feira (25/9). De acordo com o órgão estadual, a dupla explorava jogos de azar em “rifas virtuais” nas redes sociais.

Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo. Ao todo, R$ 4.875.220,55 em bens foram bloqueados e um veículo de alto valor foi apreendido.

Para disfarçar, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais. Há suspeitas de que os sorteios eram direcionados, com prêmios destinados a pessoas ligadas aos criminosos.

A Operação Castelo de Cartas tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar. Além de Montes Claros, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em empresas e residências em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Além do do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPMG, a Polícia Militar de Minas Gerais (MPMG) e a 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros também atuam na ação.

Segundo o MPMG, as investigações continuam e o processo corre sob segredo de justiça.