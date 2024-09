O cantor Gusttavo Lima teve o pedido de prisão decretado nessa segunda (23/9), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Embaixador é sócio da Vai de Bet, possuindo 25% da casa de apostas online, segundo o TJ-PE. Além disso, ele teria ajudado na fuga do casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha, donos do site. Eles teriam ido no avião do Embaixador de Goiânia até a Grécia, mas não retornaram para o país. A suspeita é que eles teriam ficado no continente europeu.





Na viagem, o cantor apareceu em fotos com os investigados. A relação entre Gusttavo Lima e o casal ficou ainda mais na mira da Justiça depois de uma festa de aniversário do cantor, realizada no último dia 3 de setembro, época em que a Operação Integration foi deflagrada. A comemoração luxuosa aconteceu no iate do sertanejo, avaliado em R$ 1 bilhão. Além dos donos da Vai de Bet, outros convidados estavam no local.





Um deles era o ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques. O ministro disse, por meio da assessoria de imprensa do STF, que "estava em Roma para um compromisso acadêmico" e "como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário”. Nunes Marques não se hospedou no iate, mas sim em outra embarcação.





Outro casal convidado foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e a esposa, Gracinha. De acordo com O Globo, partiu dele a determinação para que José André deixassem o iate de Gusttavo Lima. A conversa aconteceu na manhã de 4 de setembro.

Gusttavo Lima em fotos com governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e a esposa, Gracinha Instagram

O governador de Goiás também estava no avião particular do sertanejo, junto com o casal investigado e outros convidados. Mas Ronaldo Caiado afirma que não sabia que os dois eram investigados pela Justiça.





Quem também estava na festa era Fernando Oliveira Lima, o 'Fernandin OIG', dono da One Internet Group, e a namorada, Pâmela Drudi. Ele é apontado como precursor do 'Jogo do Tigrinho' no Brasil. Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados BH e gestor da SAF do Cruzeiro, também estava na festa, junto do cantor Thiago Brava e do casal Alessandro e Georgia Alarcão, os dentistas dos sertanejos.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, no aniversário de Gusttavo Lima Reprodução / Instagram

Caso Vai de Bet

Segundo a investigação, José André e Aislla embarcaram no avião de Gusttavo Lima em Goiânia, mas não retornaram na aeronave, no dia 7 de setembro. A suspeita é que os dois, ao deixarem Atenas, foram para Cavala, também em território grego, ou para as Ilhas Canárias, na Espanha. Os dois locais foram as escalas do avião de Gusttavo Lima no voo da volta.





A Operação Integration é a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia