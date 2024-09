Em publicação nas redes sociais na segunda-feira, o cantor Gusttavo Lima disse que 'a Balada Eventos foi inserida no âmbito da operação simplesmente por ter transacionado comercialmente com essas empresas investigadas'

A Justiça do estado de Pernambuco determinou, na tarde desta segunda-feira (23/9), a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima. A decisão, proferida pela juíza Andrea Calado da Cruz, acontece em meio às investigações da “Operação Integration”, sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra.

O cantor sertanejo coleciona hits desde 2011, quando foi lançado ao estrelato pela interpretação de “Balada Boa (Tchê Tchê Rere)”. O single fez Gusttavo Lima rodar pela Europa em turnê pela primeira vez e rendeu ao compositor da música (Cássio Sampaio) mais de R$ 5 milhões, o que hoje valeria cerca R$ 7,5 milhões em valores corrigidos.

Depois de “Balada Boa (Tchê Tchê Rere)”, ele ainda emplacou "Diz pra mim", "Apelido carinhoso" e "Gatinha assanhada".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O EM preparou uma lista com os maiores sucessos da carreira de Gusttavo Lima e o ranking das músicas de autoria dele mais tocadas nas rádios. Veja abaixo:







"Balada Boa (tchê tchê rere)"

Foi o primeiro grande hit do cantor, que o catapultou imediatamente ao sucesso. A música dominou as rádios em 2011. "Balada Boa", que chegou a ser recusada pela dupla Jorge e Mateus, que a considerou "ruim", contabiliza 202.647.528 plays no Spotify.

"Diz pra mim"

Versão brasileira para "Just give me a reason", da cantora P!nk em parceria com Nate Ruess, a canção fez sucesso entre o público brasileiro em 2014 e superou, em número de ouvintes, a ogirinal. "Diz pra mim" soma 24.182.197 plays no Spotify.

"Milu"

Sucesso de 2019, a canção veio embalada num ritmo diferente, a bachata, muito popular na República Dominicana. Gusttavo Lima voltou a adotar essa levada em outras produções posteriores. "Milu" já alcançou 97.389.402 no Spotify e cerca de 340 milhões de visualizações no YouTube.

"Bloqueada"

Lançado em 2021, o single logo alcançou grande audiência nas rádios e plataformas digitais. Um fato curioso é que a letra cita números aleatórios. Isso levou os fãs a ligarem e mandarem mensagens incessantes para os donos das linhas, o que rendeu ao cantor vários processos judiciais. A música já foi ouvida 232.170.769 de vezes no Spotify.

"Apelido carinhoso"

A música foi lançada em 2017, mas só no ano seguinte dominou de fato as paradas de sucesso. "Apelido carinhoso" terminou 2018 como a mais executada do Brasil, à frente de sucesso de Zé Neto e Cristiano e de Marília Mendonça, que completaram o ranking. Foram, até agora, 171.871.795 de plays no Spotify.

"Homem de família"

A canção marcou o ingresso de Gusttavo Lima na vida conjugal, quando, após alguns anos de namoro, se casou com Andressa Suita, em 2015. O próprio cantor costuma dizer que essa é uma das músicas preferidas de seu repertório, sempre presente nos roteiros de seus shows. Ela já foi ouvida 90.413.133 no Spotify.

"Inventor dos amores"

Antes do sucesso de "Balada (tchê tchê rere)", Gusttavo Lima começou a trilhar o caminho rumo ao estrelato com "Inventor de amores", lançada em 2010. A música também está entre as preferidas do cantor sertanejo, que a registrou no DVD "Buteco in Boston", gravado nos EUA e lançado no final de 2021. São 72.798.798 de plays no Spotify.

"Ficha limpa"

Lançada em 2021, no que os fãs identificam como a nova fase do cantor, "Ficha limpa" integrou o projeto "O embaixador falando de amor" e passou semanas em primeiro lugar nas rádios. Um dos maiores sucessos do sertanejo na era do streaming, a música contabiliza 228.004.152 de plays no Spotify e cerca de 230 milhões de visualizações no YouTube.

"Gatinha assanhada"

Lançada em 2012 e incluída na trilha sonora da novela "Salve Jorge", a música consolidou o lugar que Gusttavo Lima ocupou com "Balada (tchê tchê rere)". "Gatinha assanhada" soma 20.828.426 de reproduções no Spotify.

"Zé da recaída"

A música foi lançada em 2018 e se tornou logo um dos maiores sucessos daqule ano. Junto com "Homem de família", o hit serviu para fixar o "bebê" no vocabulário de Gusttavo Lima, como forma de se dirigir aos fãs, falar nas redes sociais e peças publicitárias. A canção, feita em homenagem a casais que se separam, mas continuam vivendo momentos de amor, soma 61.926.901 no Spotify.





Ranking das músicas de autoria de Gusttavo Lima mais tocadas nas rádios de todo o país nos últimos cinco anos, de acordo com o Ecad, com preríodo de captação de janeiro de 2011 até março de 2016:

1- "Diz pra mim" (Pink / Jeffrey Bhasker / Gusttavo Lima / Nate Ross / Rodolpho Camilo)

2- "Cor de ouro" (Gusttavo Lima / Raynner Sousa)

3- "Inventor dos amores" (Gusttavo Lima)

4- "Refém" (Gusttavo Lima)

5- "Fora do comum" (Gusttavo Lima / Enzo De Lucca)

6- "Só tem eu" (Jonas Alves / Cleber Show / Rogério Lopes / Gusttavo Lima)

7- "Se for pra judiar" (Gusttavo Lima)

8- "Se é pra beber eu bebo" (Gusttavo Lima / Jujuba / Bruninho Moral)

9- "Revelação" (Gusttavo Lima)

10- "Sou seu fã" (Gusttavo Lima / Dstefany Lima)

11- "Caso consumado" (Gusttavo Lima)

12- "Arrasta" (Gusttavo Lima / Raynner Sousa)

13- "Eu te quero sim" (Gusttavo Lima)

14- "Furacão" (Gusttavo Lima / Dstefany Lima)

15- "Dim dim" (Gusttavo Lima / Jujuba / Thiago Brava)

16- "É ela que eu amo" (Marcos Léo / Gusttavo Lima / Paula Mattos)

17- "Calafrio" (Gusttavo Lima)

18- "Eu te achei" (Mateus / Gusttavo Lima)

19- "Tornado" (Gusttavo Lima / Igor Almeida)

20- "Eu vou pro boteco" (Gusttavo Lima / William)