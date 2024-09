A obra onde um operário morreu depois da laje cair em cima dele no bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã dessa terça-feira (24/9), foi embargada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Segundo o executivo municipal, a obra foi embargada por uma equipe da Subsecretaria de Fiscalização, que fez uma vistoria no local ontem e constatou a ausência do alvará para as intervenções.

O trabalhador, que não teve a idade divulgada, morreu no local do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem trabalhava em uma obra na rua Cuiabá.

Os bombeiros chegaram ao endereço do acidente e constataram que a vítima, não identificada, estava em quadro de parada cardiorrespiratória e iniciaram as manobras de RCP. Um médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do trabalhador.

Segundo o CBMMG, a estrutura de alvenaria da laje da obra caiu sobre dois colaboradores, mas um deles teve apenas escoriações leves e foi conduzido ao hospital.

O Estado de Minas entrou em contato com a construtora da obra, mas não obteve retorno. A reportagem também questionou a Polícia Civil de Minas Gerais sobre as investigações e aguarda resposta.