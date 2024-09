A primeira semana da primavera, iniciada no último domingo (22/9), deu espaço para uma nova onda de calor, que já atinge quase 200 cidades mineiras. Belo Horizonte não fica fora e pode registrar, nesta quarta-feira (24/9), máxima de 33ºC e mínima de 17ºC, conforme a Defesa Civil municipal. Marcada pelas altas temperaturas e a decorrência de incêndios, a umidade relativa do ar gira em torno de 20%, índice abaixo do ideal estipulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 50% e 60%.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica estável com predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar em todas as regiões mineiras, devido à atuação de uma grande massa de ar quente e seco que cobre todo o Brasil Central e inibe o avanço das frentes frias. Ao longo da semana, a capital mineira pode registrar temperaturas superiores a 30ºC, principalmente no período da tarde, até sábado (28/9).





Na quinta (26/9) e sexta-feira (27/9) desta semana, os termômetros oscilam entre 33ºC e 18ºC, e o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde, quando as temperaturas estão mais altas e os níveis de umidade do ar mais baixos.

No sábado (28/9), as temperaturas se mantêm, mas há possibilidade de chuva. O tão aguardado alívio foi registrado no último domingo em alguns bairros da cidade e pode retornar com pancadas e trovoadas isoladas na Região Metropolitana. Porém, a previsão de um volume maior de chuvas em Minas só deve ocorrer na segunda quinzena de outubro, segundo o Inmet.





Em Minas





De acordo com o Inmet, os termômetros no estado podem chegar aos 40°C ao longo desta semana. Os dias devem ser de céu parcialmente nublado nos Vales do Rio Doce e do Mucuri e no Jequitinhonha. Nas demais regiões, como Metropolitana e Zona da Mata, o dia será de céu claro com névoa seca. O instituto ainda deixou 199 municípios das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes em alerta para onda de calor, válida, pelo menos, até esta terça.

De quarta a sábado, os termômetros devem chegar a máxima de 40ºC e mínima de 12ºC em todo o território. Na sexta-feira, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Rio Doce. Já no sábado, as precipitações podem se estender para as regiões Oeste e Metropolitana.





Distribuição de água





Nessa terça (24/9), a maior temperatura em Belo Horizonte foi registrada na regional Pampulha. Os termômetros atingiram a marca dos 34,6ºC e umidade do ar em torno de 25%. As altas temperaturas motivaram uma ação da Cruz Vermelha.





A organização distribuiu no período da manhã, 1.000 litros de água e 500 unidades de soro fisiológico gratuitos para aqueles que passaram pela Praça Sete, no Centro da cidade. “A previsão era ficar das 9h às 12h, mas antes das 10h já havia sido tudo entregue. Muitos idosos e mães com crianças foram atendidos”, informou a Cruz Vermelha por meio de sua assessoria.

A Cruz Vermelha distribuiu 1000 litros de água e 500 unidades de soro fisiológico, no Centro de BH Divulgação/Cruz Vermelha

Segundo a entidade, ainda não há previsão para a ação ocorrer novamente, mas “é provável que aconteça, tendo em vista a previsão do tempo". A mobilização acontece sempre na ocorrência de altas temperaturas e baixa umidade do ar.





Recomendações da Defesa Civil





- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





*Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata