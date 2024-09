O cirurgião afirmou que foi comunicado pela equipe de enfermagem sobre o erro depois do procedimento

Um pedreiro de 57 anos, que passaria por uma colonoscopia (exame que avalia os intestinos), foi submetido a uma prostatectomia radical, por causa de uma troca de prontuários em um hospital em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O resultado: teve a próstata retirada.



O homem foi internado no dia 12 de setembro no Hospital Bom Samaritano para realizar o exame. No entanto, por uma confusão da equipe médica, ele foi encaminhado ao bloco cirúrgico, onde foi submetido ao procedimento errado.





25/09/2024 - 09:42 Ação da PF combate ao abuso sexual de crianças em todo o Brasil

25/09/2024 - 11:12 MG: casal de influenciadores é alvo de operação contra esquema de rifas

25/09/2024 - 10:31 Homem suspeito de matar caminhoneiro depois de briga de trânsito é preso Leia mais

O médico responsável afirmou ter sido avisado pela equipe de enfermagem sobre o erro depois do procedimento. Em seguida, ele comunicou a falha à direção do hospital.





A família da vítima registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.

A reportagem entrou em contato com o hospital e a família do pedreiro, mas ainda obteve retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata